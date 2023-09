Fondi Ue, per la Puglia un tesoretto da 7 miliardi

(ITALPRESS) – Per la Puglia un tesoretto di circa 7 miliardi di euro di fondi europei da utilizzare entro la fine del 2029. Finanziamenti da veicolare nei progetti, utilizzando le linee guida del Fesr, che si focalizza su aiuti alle imprese e interventi infrastrutturali, e del Fse, per formazione e rafforzamento del Welfare. Alla Fiera del Levante di Bari si è fatto il punto assieme ai rappresentanti europei di quali siano le opportunità per imprese e cittadini attraverso programmi come Next Generation EU, il Bilancio Ue e i fondi Bei.

