Firmato protocollo per supporto all’export delle Pmi pugliesi

BARI (ITALPRESS) – Creare un vero e proprio hub facilitatore di rapporti e scambi con l'Europa Meridionale e i Balcani, al servizio delle imprese del Mezzogiorno. È questo l'obiettivo del progetto SEF – Sud Export Forum: "Il talento che incontra l'opportunità e che crea valore", promosso dalla Nuova Fiera del Levante e dal Forum Italiano dell'Export insieme all'assessorato allo sviluppo economico della Regione Puglia e alla Camera di Commercio di Bari. L'evento ha preso il via alla Fiera del Levante, nel capoluogo pugliese, con la partecipazione peraltro di rappresentanti di realtà istituzionali strettamente legate al mondo dell'export come SACE, ICE, SIMEST, CDP. Il forum è stato preceduto dalla firma di un protocollo d'intesa da parte del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dal presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, dal presidente del Forum Italiano dell'Export Lorenzo Zurino e dalla presidente della Camera di Commercio di Bari Luciana Di Bisceglie. Il documento prevede il supporto, attraverso la creazione di buone prassi e progetti specifici, dell'export delle Pmi pugliesi e la promozione del Made in Italy/Made in Puglia. "Soprattutto a causa della crisi produttiva dell'Ilva – ha spiegato Emiliano – ma anche per altre ragioni, c'è stata una leggera flessione dell'export pugliese. La reazione che stiamo cercando di porre in essere è quella di ricollegarci ai grandi filoni del commercio estero. Devo anche dire che sarebbe forse ora anche di ripristinare il ministero del Commercio estero che un tempo sosteneva le nostre esportazioni e svolgeva un ruolo molto importante. Questo protocollo mira a costruire relazioni con il mondo".