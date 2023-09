Finale tra le domus de janas di Mesu ‘e Montes

Le Domus de janas alle porte di Ossi protagoniste dell’ultima giornata del festival domenica 10 settembre con una visita guidata, una performance site-specific e le armonie del Coro “Boghes Noas”

ultima giornata di Aria Performing Art Festival. L'evento si terrà domenica 10 settembre (dalle 16.30). Il festival ideato e curato dall'associazione Senza Confini Di Pelle. Vede la direzione artistica di Dario la Stella e Valentina Solinas. Si sposterà per il finale della seconda edizione nella necropoli prenuragica di Mesu 'e Montes, una delle aree più interessanti del Nord Sardegna dal punto di vista archeologico. Qui la condivisione tra uomo e natura, tra arte e paesaggio, tema chiave di ARIA. Tale tema toccherà infatti il suo apice con un'esplorazione guidata del sito, con una performance site-specific di danza butoh di e con Maruska Ronchi, Sara Giordanelli e Claudia Adragna. Ma anche con il canto potente e armonioso del Coro di Ossi "Boghe Noas" che si fonde con la natura. OSSI (SS) Le Domus de Janas scavate nelle rocce alle pendici del monte Mamas sono testimoni antiche e silenziose del passato millenario della Sardegna. Si trovano schierate come sentinelle ai lati di un sentiero di campagna a sette chilometri dal paese di Ossi. È questo lo scenario suggestivo dell'ultima giornata del festival.

Visita alle domus

Alle 16.30 l’archeologa Giuseppina Palmas guiderà il pubblico del festival in una visita guidata delle domus de janas di Mesu ‘e Montes. Esse sono state infatti scavate probabilmente a partire dal III millennio a.C., dal Neolitico finale fino all’Età del Bronzo. La loro funzione era quella di luoghi di culto e sepolture (prenotazioni: tel. 3384040237 – 3470561735).

La performance site-specific di danza butoh Domus

Proprio alle “case delle fate” si ispira la performance site-specific di danza butoh Domus di e con Maruska Ronchi, Sara Giordanelli e Claudia Adragna. L’esibizione è prodotta da Senza Confini Di Pelle. L’esplorazione delle Domus de Janas di Mesu ‘e Montes, la relazione tra i corpi delle danzatrici e il paesaggio suggestivo sono gli elementi che creano il tessuto drammaturgico delle coreografie. Ad accompagnare le danzatrici nelle loro azioni sarà inoltre la musica delle campane tibetane e dei gong suonati da Gigi Bandinu. La musica diventa soprattutto, in questo modo, l’elemento che armonizza il tutto.

Un finale musicale

Il finale della serata è affidato all’esibizione potente e armoniosa del Coro di Ossi “Boghes Noas”, nato nel 1988 e composto da oltre quaranta coristi diretti dal maestro Danilo Pingiori. Il repertorio del Coro è improntato sulla musica folclorica sarda, sia sacra che profana, e pur non perdendo di vista la proposta dei brani popolari, pone l’accento su nuove vocalità, frutto di uno studio decennale sui poeti locali, in particolare del poeta ossese Tiu Pedru Muresu, il “poeta contadino” come veniva soprannominato affettuosamente, morto quasi centenario nel 2012.

La seconda edizione di Aria Performing Art Festival si concluderà poi con un brindisi offerto dalla Cantina Alba&Spanedda.

L’organizzazione

Aria Performing Art Festival è organizzato dall’associazione Senza Confini Di Pelle in collaborazione con APS Parco delle Arti Molineddu e Gurdulù Teatro, il patrocinio del Comune di Ossi, il contributo della Regione Sardegna e il cofinanziamento della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del progetto Salute&Trigu.

Sono partner del festival: Shardan Art Web, Carasao Viaggi, Cantina Alba e Spanedda, B&B Memento, Motoring, Be in the move Festival, Agriturismo Chicchirichì.