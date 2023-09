Finale Premio Vittorio Inzaina – e Premio Isola in…cantata – Telti (SS)

Sandra Maricosu Vince la prima edizione del Premio Vittorio Inzaina

I Bertas ritirano il Premio Isola In…cantata

advertisement

Finale Premio Vittorio Inzaina – e Premio Isola in…cantata

I vincitori

Finale Premio Vittorio Inzaina – e Premio Isola in…cantata

1° classificata Sandra Maricosu, 2° classificata Iside Zucconi, 3°classificata Camilla Madau. Ecco le tre vincitrici della prima edizione del Concorso Canoro “Premio Vittorio Inzaina, andato in scena venerdì 8 e sabato 9 settembre a Telti con la direzione artistica del M° Giovanni Budroni .

Grazie alla Regione Sardegna, assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, guidato dall’assessore Andrea Biancareddu, il Comune di Telti, guidato dal sindaco Vittorio Pinducciu con la partecipazione attiva dell’assessorato turismo, spettacolo e commercio guidato dall’assessore Matteo Sanna, ha dato prova di determinazione e voglia di fare, ricordando un concittadino illustre come Vittorio Inzaina. Sono state due serate ben articolate, gestite magistralmente dal M° Giovanni Budroni , che hanno saputo dare merito e visibilità a 15 cantanti ( due assenti per motivi personali ).

Il pubblico ha dimostrato di accogliere l’iniziativa partecipando attivamente alle due serate in piazza Duomo. Sandra Maricosu ha vinto e per lei arriva una borsa di studio da €. 500,00, la produzione di un cd o, in alternativa, la produzione di un brano su piattaforma on line. Tutti i partecipanti sono stati ammessi a partecipare a Casa San Remo. L’ha comunicato Maria Puca, addetto stampa di casa San Remo, insieme al maestro Ciro Barbato direttore artistico di Casa San Remo, sul palco durante la premiazione finale.

La giuria

La giuria da votato durante la seconda serata, dopo avere ascoltato tutte le canzoni anche durante la serata di apertura. Ciro Barbato, direttore artistico di Casa San Remo, arrangiatore, pianista ha espresso parole di elogio, non solo per i cantanti in gara, ma anche per tutta l’organizzazione e per il forte senso di accoglienza che la cittadina gallurese ha saputo esprimere nei suoi confronti.

Maria Puca, direttrice tecnica di Casa San Remo, durante la Master class, di sabato mattina dedicata ai concorrenti ha conosciuto da vicino tutti i partecipanti, dando loro le giuste indicazioni anche per quanto riguarda la capacità comunicativa di un artista.

Paolo Masala, a suo tempo delegato di Gianni Ravera per le selezioni di Castrocaro fin dalle prime edizioni, ha raccontato aneddoti unici legati non solo al suo rapporto personale con Vittorio Inzaina, ma anche al mondo artistico nel quale Inzaina ha potuto e saputo inserirsi con grande successo.

Paolo Masala ha donato al Comune di Telti la sua raccolta di 45 giri ricevuta in dono da Vittorio e una serie di foto, rigorosamente in bianco e nero, che raccontano tanto di quel periodo. L’assessore Sanna, ha ricevuto il materiale in nome del comune, materiale che troverà rifugio sicuro nella Fondazione dedicata a Inzaina, per la quale si è già iniziato a lavorare.

Giantore Budroni, musicista raffinato, Giada Inzaina, figlia di Vittorio hanno fatto parte della giuria insieme a Maria Pintore, giornalista radiofonica e a Mauro Fiorentino che ha avuto il delicato compito di conteggiare le schede per la proclamazione del vincitore.

La Regione Sardegna

La presenza dell’Assessore regionale Andrea Biancareddu, ha confermato la volontà della regione di sostenere, anche per il futuro, eventi di questo calibro, capaci di offrire concrete occasioni di crescita ai giovani, e di valorizzare il territorio che le accoglie.

La Mostra

In tanti hanno visitato la mostra allestita dal Comune di Telti per celebrare la figura di Vittorio Inzaina.” Un ragazzo che, con le proprie forze e con determinazione, non si è mai arreso” ha detto l’assessore Sanna” Vittorio deve essere un valido esempio per tanti giovani.” La soddisfazione del Sindaco Vittorio Pinducciu era evidente: “..durante la due giorni sono nate idee e collaborazioni preziose per la crescita del Premio Inzaina. “

Gli Ospiti

Non sono mancati gli ospiti, ovviamente giovani: Bianca, una dolcissima bambina di sette anni che, con disinvoltura, si è esibita nel corso delle due serate .Axel giovane autore e interprete, capace di coinvolgere con entusiasmo e con il talento che ha colpito tutti i presenti, con lui si è esibito anche Elegio .

La Funky Jazz Orchestra diretta dal M° Antonio Meloni, ha avuto il compito di aprire la seconda serata con una originale versione di “ Si vedrà” cavallo di battaglia di Vittorio Inzaina . L’orchestra ha intrattenuto il pubblico durante lo spoglio affidandosi alla voce solista di Luciano Meloni.

Durante la premiazione hanno colpito le parole del Presidente del Conservatorio Luigi Canepa e dell’associazione Conservatori italiani Avv. Ivano Iai, che ha saputo toccare le giuste corde, incoraggiando i ragazzi, che “nella musica e nelle diverse forme d’arte, possono trovare rifugio e motivazione.”

I Bertas

Visibilmente commossi i Bertas hanno ricevuto il Premio Isola In …cantata, “Per avere con eleganza rappresentato la Sardegna in cinquantasette anni d’ininterrotta carriera”.

I ringraziamenti

Foto di rito e applausi per tutti, si è conclusa così la prima edizione del Premio Vittorio Inzaina, il ringraziamento è stato esteso davvero a tutti coloro che a vario titolo hanno reso possibile il raggiungimento di questo primo importante traguardo, primi fra tutti la famiglia Inzaina, la Proloco e il Conservatorio Luigi Canepa ,Raffaele Musio che ha brillantemente gestito la parte audio delle due serate, la Maestra Alessia Zuddas che si è occupata di tutte le basi musicali e ha accompagnato come corista la neo vincitrice Sandra Maricosu. Un ringraziamento al poeta Battista Sanna che ha dedicato un’affettuosa poesia a Vittorio Inzaina.