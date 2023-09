Filming Cagliari: lunedì al via la rassegna

Filming Cagliari: lunedì al via la rassegna, Cagliari sul grande schermo alla arena Nottetempo de Sa Manifattura:

al via Lunedì 18 settembre alle ore 20 la rassegna “Filming Cagliari”

Ingresso Gratuito per il pubblico ore 20

advertisement

Cagliari conquista la settima arte e da Lunedì 18 settembre sarà possibile ammirare sul grande schermo dell’arena estiva Nottetempo a Sa Manifattura i lungometraggi che hanno beneficiato negli anni del fondo Filming Cagliari, nato dall’accordo siglato tra Comune di Cagliari, Assessorato alla Cultura, Sport e Spettacolo e la Fondazione Sardegna Film Commission della Regione Sardegna.

Filming Cagliari è stato il fondo lanciato nel 2014, per attrarre produzioni cinematografiche italiane, europee ed extraeuropee realizzate in parte o totalmente a Cagliari. La rassegna è stata voluta per celebrare il rinnovo dell’accordo tra Comune e Film Commission, siglato ad Agosto dal Sindaco Paolo Truzzu, dall’Assessora alla Cultura e Spettacolo Maria Dolores Picciau, alla presenza della Presidente della Commissione Cultura del Comune di Cagliari, Enrica Anedda, insieme a Gianluca Aste e Giorgio Ariu, rispettivamente Presidente e membro del CdA di Sardegna Film Commission.

“Questo progetto – dice Maria Dolores Picciau, Assessora Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari – rappresenta un momento di approfondimento sulle prospettive di mercato delle produzioni audiovisive in Sardegna. Si tratta di una grande occasione per promuovere la nostra città, potenziare il comparto cinematografico e dell’audiovisivo e sviluppare l’intero settore dell’industria creativa e culturale, nel quale il cinema deve svolgere un ruolo trainante.

Otto film molto amati dal pubblico che verranno riproposti nella magica cornice di Sa Manifattura proprio nel cuore di Cagliari, per avviare una serie di appuntamenti anche in autunno ed inverno che raccontano il capoluogo sardo.

Filming Cagliari: lunedì al via la rassegna

Si comincia il 18 settembre con La Terra delle Donne di Marisa Vallone, e sarà importante festeggiare la produttrice ed interprete Paola Sini con il pubblico: è di oggi la notizia che la pellicola è tra le 12 candidate a rappresentare l’Italia agli Oscar. Non era mai accaduto a nessun film Made in Sardegna!

Martedi 19 settembre invece una serata speciale dedicata al documentario, che il produttore Luca Melis e il regista Davide Melis vogliono dedicare all’amico musicista Joe Perrino, per incoraggiarlo nel suo percorso di guarigione. Il pubblico potrà vedere il film “Per Grazia non ricevuta” interpretato da Joe Perrino. Sarà proiettato anche il film “Qui non è Giorgino” con il coinvolgimento di tutta la comunità.

Mercoledi 20 sarà possibile rivedere il bellissimo lungometraggio del regista Mario Piredda “L’Agnello” con il debutto cinematografico della giovane cagliaritana Nora Stassi. Non si poteva chiudere meglio la settimana lavorativa con il mito di Gigi Riva in ROMBO DI TUONO di Riccardo Milani, in proiezione giovedì 21 sempre alle ore 20.

Altrettanto ricca la programmazione della seconda settimana, dedicata a titoli di grandissima attualità e molto popolari: il successo di Paolo Zucca “L’uomo che comprò la luna” apre il programma del 25 Settembre. Martedi 26 sarà una serata speciale, dedicata alla musica di Joe Perrino dal regista Pietro Mereu, che accompagnato dalla giornalista e autrice Maria Francesca Chiappe saluta insieme a Cagliari e al suo pubblico Joe, per far sentire forte il proprio calore e forza al musicista nella sua convalescenza, con l’augurio che presto possa animare le nostre piazze e i palcoscenici che lo attendono.

Alla violenza sulle donne e all’attualissimo tema del femminicidio è dedicata invece la serata del 27 settembre con il regista e artista Giovanni Coda che presenterà La Sposa nel vento. La rassegna si chiuderà con il bellissimo successo di Enrico Pau ” L’Accabadora”, tra le prime opere sostenute dal Comune di Cagliari con il fondo Filming Cagliari.

“Cagliari è una città da amare e riscoprire grazie alla settima arte, proprio nel cuore di Cagliari, sul grande schermo- dice il presidente della Fondazione SARDEGNA Film Commission Gianluca Aste – ” per noi Filming Cagliari è più che una rassegna: è una vetrina sulla variegata produzione cinematografica che dal 2014 come Film Commission Sardegna abbiamo assistito insieme al Comune, una grande occasione per celebrare i professionisti e i talent del cinema Made in Sardegna ma anche una testimonianza della crescita dell’ecosistema produttivo, ricettivo e creativo della nostra isola. Cagliari è la porta di ingresso alla magia della Sardegna”.

Programma filming cagliari

presso Arena Spazio Cinema Odissea – Sa Manifattura

Viale Regina Margherita 33 – Cagliari

Ingresso libero per il pubblico ore 20