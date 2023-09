“Esperienze e suoni d’acqua festival”: concerto di Remo Anzovino e Report per la prima giornata

Remo Anzovino si esibirà questa sera sulla chiatta galleggiante del lago di Gusana. Il pianista e compositore suonerà alle ore 19 (spettacolo gratuito)

Gavoi, 9 settembre 2023. “Esperienze e suoni d’acqua festival” entra nel vivo. Nella giornata di oggi tantissime attività che abbracciano diversi settori (terra, acqua, aria, food) per poi offrire ai partecipanti un momento che si preannuncia indimenticabile e carico di magia. Questa sera alle 19, infatti, la chiatta galleggiante posata sulle acque del lago di Gusana farà da palcoscenico ad un evento pronto a regalare momenti di magia. Sarà infatti presente Remo Anzovino, uno dei più influenti compositori e pianisti della musica strumentale contemporanea.

Chi è Remo Anzovino

Nato a Pordenone nel 1976 da genitori napoletani, scrive musica da quando aveva 11 anni. Ha oltre 23 milioni di stream su Spotify in 180 paesi nel mondo. E’ premiato inoltre col Nastro D’Argento nel 2019 per le sue colonne sonore. Remo Anzovino è uno dei più originali e influenti compositori e pianisti contemporanei. E’ anche uno degli autori di spicco della grande tradizione italiana nella musica da film. Ha pubblicato 18 dischi tra album di studio e colonne sonore, ed è autore della celebre 9 ottobre 1963 (Suite for Vajont), scelta dalla Fondazione Vajont quale musica ufficiale in ricordo delle vittime. Nel 2020 l’Unesco ha scelto due sue musiche per la campagna #NoiSiamoOceano. Nel 2023 la sua colonna sonora accompagna le immagini del documentario “Respiro di Inverno“, realizzato dalla Croce Rossa Italiana per il primo anno della guerra in Ucraina.

Numerose e trasversali le collaborazioni artistiche: Franz Di Cioccio PFM, Lo Stato Sociale, Giuliano Sangiorgi, Gino Paoli, Dargen D’Amico, Simone Cristicchi e tanti altri. Le sue musiche sono utilizzate da importanti brand commerciali per le proprie campagne pubblicitarie (Alitalia, Bulgari) e da celebri trasmissioni televisive (Ulisse di Alberto Angela).

È anche un brillante avvocato penalista. Ha infatti patrocinato centinaia di processi distinguendosi per rigore e indipendenza.

Ieri il dibattito sul t urismo esperienziale, carta vincente per un nuovo sviluppo

La giornata di oggi fa seguito alla giornata inaugurale di ieri che si è aperta con il dibattito “Turismo esperienziale, sostenibile nei laghi e acque interne della Sardegna“. A fare da “fil rouge” all’animata discussione è stata la convinzione che Gavoi e i territori limitrofi hanno tutte le potenzialità per appropriarsi di nuove forme di sviluppo. Forme lontane da forme di turismo oppressivo e capaci di far risaltare le specificità locali.

Il Sindaco di Gavoi Salvatore Lai è sicuro: “è da tempo che proviamo a dare ai nostri territori una prospettiva. Lo sviluppo passa attraverso un’azione congiunta dei territori, amministratori e operatori. Siamo in ritardo ma non tutto è compromesso. L’azione degli uomini, quando si mettono insieme, è in grado di cambiare la storia. Dobbiamo passare da forme di turismo di distruzione a forme di valorizzazione. Non ci contrapponiamo alle città ma chiediamo loro di non mangiarci. Abbiamo bisogno che anche i privati si muovano. Noi creiamo le basi ma altri devono saperle sfruttare“.

Uno sguardo esterno

Il festival si è avvalso anche di un importante sguardo esterno le cui opinioni non sono però cosi lontane da chi vive in queste zone. Matteo Scotti, Ceo della Madeep afferma che “per la creazione di una destinazione turistica, partendo dalla nostra esperienza nei lavori svolti nei laghi d’Italia, è necessario un’integrazione tra enti pubblici ed operatori turistici presenti nel territorio“.

La giornata di oggi

Per quanto riguarda la giornata di oggi, è doveroso ricordare che il concerto di Remo Anzovino sarà la conclusione di circa dieci ore di attività che trasformeranno, anche per la giornata di domani, Gavoi in polo attrattivo per migliaia di visitatori e turisti. A partire dalle 9 del mattino e sino alle 19 le attività di “Esperienze e suoni d’acqua festival” saranno divise in 5 macroaree. Queste saranno terra, acqua, aria, food e concerti. Si potrà partecipare, solo per citare alcune proposte, a trekking lunghi, brevi e addirittura letterari, pedalate in mountain bike, escursioni a cavallo. Ma anche a laboratori di archeologia e attività quali canottaggio, sup e barca a vela. Sarà inoltre possibile effettuare i voli al tramonto in mongolfiera. Uno spazio particolare viene dato anche al cibo con il laboratorio di preparazione de “is Culurgiones” dove saranno spiegati tutti i passaggi per la realizzazione, dalle materie prime alla chiusura della pasta “a spighitta”.

Il Festival nasce da un’idea congiunta dell’amministrzione comunale e dell’associazione Baetorra, ed è patrocinata dal Comune di Gavoi con la partecipazione della Fondazione di Sardegna, della Regione Sardegna – assessorato del Turismo e di altri sponsor ed Enti che hanno creduto nel progetto.

