Eolico in Sardegna, Carla Cuccu (Idea Sardegna) ‘ dobbiamo pensare alla tutela del patrimonio ambientale e culturale

Cagliari, 14 Settembre 2023 – “In merito alle recenti proposte di progetti eolici di dimensioni spropositate in Sardegna, desidero esprimere grande preoccupazione riguardo agli aspetti ambientali, culturali ed economici che tali iniziative potrebbero comportare. La nostra priorità è la tutela della Sardegna, del suo patrimonio storico e culturale, dell’agricoltura locale e della bellezza del paesaggio.”

“Si è parlato di un progetto che mira a produrre energia sufficiente per coprire le esigenze di 50 milioni di persone, ma ciò solleva delle domande legittime. La Sardegna conta un numero limitato di cittadini, e questa imponente produzione energetica potrebbe tradursi in uno sfruttamento inappropriato delle risorse locali a beneficio di privati che esporterebbero l’energia prodotta al di fuori dell’isola.”

Evidenzia Carla Cuccu, la consigliera regionale di Idea Sardegna Alleanza Civica Identitaria

La proposta di realizzare un parco eolico offshore, in prossimità di luoghi naturalistici di inestimabile valore come la spiaggia di Tuerredda, è fonte di grande preoccupazione.

Ieri in Consiglio Regionale si è discusso proprio di questo ed è stato chiesto al Presidente Solinas di tutelare la nostra regione.

“L’idea di interrare i cavi sulla spiaggia stessa solleva serie preoccupazioni ambientali e logistiche. Dobbiamo preservare il nostro ambiente naturale e le nostre mete turistiche, che rappresentano un’opportunità economica e culturale per l’intera comunità.”

“I parchi agrisolari, potrebbero indebolire ulteriormente il settore agricolo sardo. Ci chiediamo perché non si stia invece lavorando per sostenere e potenziare gli allevatori e gli agricoltori locali, promuovendo produzioni di eccellenza e favorendo lo sviluppo dei prodotti della nostra terra. Dovremmo esplorare soluzioni che valorizzino la nostra agricoltura anziché depauperarla.”

“Riconosco assolutamente l’importanza di produrre energia pulita tramite fonti rinnovabili come l’energia eolica e solare per garantire un futuro sostenibile. In Sardegna, con la sua abbondanza di sole e vento, potremmo sviluppare un mix energetico bilanciato. Tuttavia, è fondamentale che lo facciamo senza compromettere l’ambiente e i beni turistici che sono parte integrante della nostra identità e della nostra economia.”

“Proprio nella serata di ieri, l’ordine del giorno del Consiglio Regionale della Sardegna riguardava la questione energetica e di salvaguardia dell’ambiente da questi impianti energetici. Abbiamo chiesto al presidente Solinas di farsi portavoce con il Governo e di proseguire nelle azioni a tutela del nostro territorio e della sua autonomia energetica”