ROMA (ITALPRESS) – È di quasi un miliardo e mezzo di euro il Fondo ordinario destinato agli enti e alle istituzioni di ricerca per il 2023. È arrivato infatti il via libera al decreto, registrato alla Corte dei Conti, del ministro Anna Maria Bernini che assegna queste risorse per la copertura delle spese e delle attività degli enti e delle istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Mur.

fsc/gtr