Costi turismo, Emiliano “la Puglia ha subito attacco ingiustificato”

BARI (ITALPRESS) – “Quest’estate gli operatori turistici pugliesi hanno subito un attacco violentissimo del tutto immotivato, secondo me. Ho potuto constatare che i prezzi dell’Albania nelle strutture di lusso erano gli stessi della Puglia. Certo, se in Albania uno è andato in determinati posti, è possibile che i prezzi fossero molto più bassi, ma anche in Puglia c’erano strutture di quel livello con prezzi bassi. La differenza qual è? Che qui uno sta nel territorio dell’Unione Europea, ha una struttura generale della sanità che dà sicurezza sotto ogni aspetto. È evidente che c’è ancora un abisso, fermo restando che noi vogliamo collaborare con tutti i Paesi del mondo per interscambi, anche perché gli albanesi possono rappresentare un mercato turistico anche al contrario: lo voglio dire al mio amico Edi Rama, che quest’estate ha fatto un paio di battute spiritose che ho gradito molto. Noi adesso miriamo al fatto che gli albanesi vengano in vacanza in Puglia, anche perché stanno facendo un sacco di soldi ed è giusto che si permettano strutture un po’ più di lusso come quelle pugliesi”. Così si è espresso a Bari il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sulle polemiche estive sui costi del turismo in Puglia.

