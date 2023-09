Cosa fanno gli istituti di vigilanza

In tutta Italia sono presenti numerosi istituti di vigilanza, che propongono varie tipologie di servizi. Si tratta di un’attività che opera in sinergia con quella proposta dalle forze dell’ordine, ma che svolge compiti del tutto diversi, in quanto le guardie che operano per la vigilanza privata si occupano di tutelare la sicurezza dei beni, quali valori, oggetti, edifici.

Quando contattare la vigilanza

Le forze dell’ordine si contattano ogni qual volta vi sia un rischio per le persone: in occasione di un incidente stradale, quando si notano soggetti malintenzionati o nel momento in cui si teme per la propria sicurezza.

Gli istituti di vigilanza offrono un servizio del tutto diverso e si contattano ogni volta in cui si teme per la sicurezza dei propri beni. Si può ad esempio temere per la propria abitazione, nelle ore notturne o in occasione di una lunga vacanza; un negozio può temere che al suo interno avvengano dei furti o che i clienti siano minacciati dai malintenzionati.

In tutte queste situazioni contattare dei professionisti può essere la soluzione più adatta; a tal proposito, è possibile rivolgersi a un istituto di vigilanza e sorveglianza a Cagliari. Insieme agli esperti si predispone un piano volto a offrire maggiore sicurezza a un edificio, alle strutture di un’azienda e ai clienti di un negozio.

La maggiore sicurezza si può ottenere poi attraverso sistemi che possono differire caso per caso, il cui uso dipende anche dalla situazione contingente.

I servizi offerti da un istituto di vigilanza

All’atto pratico, l’offerta degli istituti di vigilanza è poi molto ampia e variegata e si declina a seconda delle necessità del singolo cliente. Tra i servizi più utilizzati ricordiamo la ronda notturna, per abitazioni e aziende, il trasporto di valori, il servizio di portierato nei grandi condomini e la vigilanza antitaccheggio nei punti vendita.

Alcune aziende che si occupano di vigilanza propongono anche l’istallazione di sistemi di allarme di varia natura, che possono sfruttare sia sensori collegati a una sirena acustica, sia la predisposizione di telecamere, collegate 24 su 24 a una centrale, dove gli addetti verificano costantemente la situazione.

Ovviamente la scelta del servizio più adatto dipende da molti fattori, così come dalle specifiche esigenze del singolo cliente. È importante modulare la vigilanza in modo che sia efficace ma anche discreta, non sempre infatti è opportuno che le guardie di vigilanza si mostrino alla clientela di un negozio o ai dipendenti di un’azienda.

Chi svolge i servizi di vigilanza

Gli addetti di un qualsiasi istituto di vigilanza devono essere in possesso di alcune specifiche qualifiche. La normativa che regola questo tipo di realtà risale al 1890, ma nel corso dei decenni è stata ampliata e migliorata.

Oggi sono le guardie giurate a occuparsi di vigilanza privata; si tratta di soggetti che sono in possesso di specifiche caratteristiche, che sono valutate dai Prefetti. Per poter ottenere l’abilitazione è necessario seguire appositi corsi di formazione, oltre che dimostrare di essere persone probe, cui è possibile affidare con tranquillità dei beni.

Una guardia giurata può essere munita di arma, ma è bene ricordare che tale strumento va utilizzato principalmente come deterrente. Nel caso in cui una guardia giurata assista a un tentativo di furto o di aggressione, ha l’obbligo di contattare le forze dell’ordine.