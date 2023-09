Codici ed Aeci: segnalati altri problemi con gli investimenti immobiliari di Scarpino Spa e Build Lenders

Si amplia l’azione promossa dalle associazioni Codici ed Aeci nei confronti di Scarpino Spa e Build Lenders. Le due società sono al centro di polemiche per il progetto di Via della Repubblica di San Lazzaro di Savena nel Comune di Bologna, che è stato chiuso nel gennaio 2022 ma non ha garantito il guadagno previsto, stando a quanto lamentato dagli investitori.

La notizia dell’avvio di una class action per tutelare i risparmiatori coinvolti ha suscitato la reazione di chi ha partecipato ad un altro progetto, sempre su Bologna ma in questo caso consistente nella riqualificazione di un vecchio laboratorio e nella ristrutturazione dell’adiacente negozio.

“Dalle prime informazioni raccolte – affermano Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, ed Ivan Marinelli, Presidente di Aeci –, sembra profilarsi un caso analogo a quello oggetto della class action avviata. Si sarebbero verificati, infatti, dei problemi con il riconoscimento dei rendimenti previsti. Abbiamo, quindi, deciso di seguire anche questa vicenda, fornendo assistenza legale ai risparmiatori in difficoltà”.

L’azione avviata nei confronti delle società Scarpino Spa e Build Lenders per il crowdfunding immobiliare, dunque, prosegue e si allarga. I risparmiatori alle prese con problemi nell’incassare i guadagni previsti per i due investimenti indicati per Bologna possono partecipare alla class action. È possibile anche segnalare situazioni simili contattando, per quanto riguarda l’associazione Codici, il numero 065571996 oppure l’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.

Roma, 20 settembre 2023

