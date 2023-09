Ciuri torna a emozionare sulle note di “Scacco Matto”

Il nuovo singolo sarà disponibile da venerdì 8 settembre in tutte le piattaforme digitali

Il talentuoso artista Ciuri (al secolo Ivan Rizzo) torna con il nuovo singolo “Scacco matto“. Il brano, pubblicato per l’etichetta ‘Rumori Digitali’ di Giuseppe Fisicaro e prodotto da Andrea di Pierdomenico, sarà disponibile da venerdì 8 settembre in tutti i digital store.

In Scacco Matto l’artista racconta in note il suo punto di vista sull’amore, ricordandoci come alle volte “l’ amore non si sceglie, capita che ti prende e ti porta a ballare con le stelle”.

Ciuri, cenni biografici

Cresciuto in un piccolo paese in provincia di Palermo, mostra fin da subito interesse per la musica e lo spettacolo studiando danza, canto e partecipando a contest ed eventi sparsi per la Sicilia.

advertisement

Una volta maggiorenne, vola a Milano per frequentare il CPM Music Institute, dove si laurea nella disciplina del canto. Grazie a questa esperienza di studio si esibisce per tre anni consecutivi durante la rassegna Estate Sforzesca oltre che in numerosi eventi privati.

Il 30 giugno 2023 pubblica il suo primo singolo dal titolo “Se ti dico No” con un beat che potremmo definire pop house caratterizzato da un drop che strizza l’occhio all’oriente.

Potrebbe interessarti anche: Space Sound Fest: le nuove generazioni della musica indipendente



Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui