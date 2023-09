“Chicchi di Riso”, uno spettacolo di cabaret di e con Marta Proietti Orzella

“Chicchi di Riso” di e con Marta Proietti Orzella si terrà domani (domenica 24 settembre) alle ore 21 presso l’ex Caserma di Quartu Sant’Elena

Sotto le luci del varietà con l’attrice e cantante Marta Proietti Orzella, protagonista domani alle 21 con “Chicchi di Riso”, il suo nuovo spettacolo di cabaret. Si terrà presso l’ex Caserma di via Roma n. 30 a Quartu Sant’Elena. Accompagneranno lo spettacolo le note della chitarra di Luca Pauselli. Sarà infatti un nuovo appuntamento con la XXXIV edizione di “Oltre i Confini” / Festival di Musica e Teatro organizzata dal Teatro Actores Alidos con la direzione artistica di Gianfranco Angei. La rassegna ha inoltre il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Vede inoltre il supporto della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Quartu Sant’Elena e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

La produzione

“Chicchi di Riso” è una produzione del Teatro Actores Alidos. Si ispira alla tradizione del teatro di rivista e dell’avanspettacolo e alle atmosfere da Caffè-Concerto. Mira a riscoprire l’arte di far (sor)ridere il pubblico con battute e sketches, monologhi surreali e storie strampalate. Ma anche con un’antologia di “pezzi” d’autore – da Ettore Petrolini a Gigi Proietti, senza dimenticare il teatro canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Una pièce costruita su misura per il talento e la vis comica di Marta Proietti Orzella.

Un divertissement teatrale

Un coinvolgente e raffinato divertissement teatrale, tra continui cambi di scena (e di registro) all’insegna della leggerezza, con una carrellata su figure nate dalla fantasia eppure in qualche modo verosimili, seppure deformate fin quasi alla caricatura, tra spunti satirici e irresistibile comicità: dopo il successo di “Fritto Misto e Baccalà” e “Riso al salto”, Marta Proietti Ozella propone “Chicchi di Riso”, uno scoppiettante one-woman-show in cui si cimenta con l’istrionico e carismatico “Gastone”di Petrolini come con Pietro Ammicca, moderna maschera di affarista o meglio intrallazzatore, cavallo di battaglia di Gigi Proietti, attinge al repertorio del cabaret ma ricorda anche un’artista come Monica Vitti.

“Chicchi di Riso” come terapia

«Ridere fa bene al cuore e alla mente» – si legge nella presentazione –. «Abbassa la pressione, riduce lo stress, mette in moto il sistema immunitario… Insomma: ridere allunga la vita!». E “Chicchi di Riso” – che fa rivivere la temperie culturale (e sociale) e riscopre lo spirito del mondo del Caffè-Concerto, del Varietà, della Rivista, dell’Avanspettacolo – può essere davvero… un’eccellente e soprattutto piacevole terapia…