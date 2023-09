Carceri: SDR, apprezzamento per sforzo Asl 5 ma 2 psichiatri a Massama non cancellano gravi problemi sanitari a Oristano e negli altri istituti penitenziari isolani

“Apprezzamento per la presenza di due nuovi psichiatri nella Casa di Reclusione di Oristano-Massama ma, com’è evidente, si tratta di una goccia in un mare di carenze sanitarie nell’Istituto “Salvatore Soro” così come del resto negli altri Penitenziari isolani.

Un grave problema, noto a tutti, ma che non sembra interessare chi ha responsabilità nel garantire i livelli essenziali di assistenza anche a chi è ristretto”.

Lo afferma Maria Grazia Caligaris, referente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme ODV”, con riferimento all’iniziativa assunta dal direttore generale dell’ASL di Oristano Angelo Maria Serusi, facendo notare che “anche le aggressioni nei confronti del personale spesso sono dovute a scarse e/o inadeguate risposte da parte del servizio sanitario”.

“E’ arrivato il momento – osserva Caligaris – che qualcuno si assuma la responsabilità di ciò che sta accadendo dentro le strutture penitenziarie dove la salute è diventato il problema principale.

Mentre i rappresentanti sindacali della Polizia Penitenziaria reclamano da tempo la necessità di poter contare su un numero adeguato di Agenti, nessuno sembra occuparsi del problema della sanità dietro le sbarre.

Non c’è solo la questione dei malati psichiatrici e dei tossicodipendenti che aspettano di trovare una sistemazione fuori dalle strette maglie della detenzione, in realtà l’intero sistema è farraginoso e non offre sufficienti garanzie di efficienza anche perché sfugge a qualunque esame”.

“Manca completamente la volontà di agire per risolvere “storici” problemi – ricorda l’esponente di SDR – più volte posti all’attenzione degli assessori regionali alla Sanità, che si sono avvicendati, ma che adesso, nonostante le interlocuzioni con l’attuale responsabile, non riescono ad ottenere risposte.

Un reparto ospedaliero dedicato impedirebbe quello che sta accadendo in questi giorni nella Casa Circondariale di Cagliari-Uta che impiega 48 agenti nelle 24 ore per piantonare quattro detenuti ricoverati. E’ ovvio che questa condizione impedisce a chi ha una visita programmata da mesi di poterla effettuare con conseguenti rimostranze da parte dei detenuti e dei familiari”.

“Non è neanche pensabile – afferma ancora Caligaris – lasciare le persone in carcere senza avere un servizio di oculistica e/o di dermatologia e/o ginecologia o disporre di poche ore per le cure odontoiatriche. Né può trovare giustificazione che la situazione è difficile anche per i cittadini liberi.

Non rendere efficiente la sanità penitenziaria ha conseguenze deleterie sull’intero sistema e annienta qualunque opportunità trattamentale e di recupero della persona detenuta. Non è buonismo, ma buon senso e rispetto delle Istituzioni e del loro ruolo”.

“Ricercare liberi professionisti per sopperire a temporanee carenze non può e non deve diventare la prassi. Ciascuno nella propria funzione non sfuggire al compito che si è assunto. Onori e oneri – conclude – devono corrispondere ad azioni responsabili e lungimiranti”.

Cagliari, 5 settembre 2023