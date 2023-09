Cagliari, domani prima serata del festival Dialoghi di Carta

Domani a Cagliari ai Giardini pubblici comunali prima serata di Dialoghi di Carta, il festival letterario della Fabbrica Illuminata alla sua quinta edizione. Alle 18 il poeta e attore Lorenzo Maragoni e alle 19 il drammaturgo Edoardo Erba.

Cagliari, 13 settembre 2023 – Al via a Cagliari Dialoghi di carta. Domani, giovedì 14 settembre, il festival letterario Dialoghi di Carta organizzato dalla Fabbrica Illuminata apre i battenti ai Giardini Pubblici comunali con la prima di quattro serate fino a domenica 17 settembre all’insegna del tema “Nel visibile l’invisibile”, con la programmazione degli scrittori Rossana Copez e Giovanni Follesa e con la direzione artistica dell’attrice Elena Pau.

Si comincia alle 18 con Lorenzo Maragoni. L’attore, regista, autore umbro presenta in conversazione con Andrea Melis la raccolta Poesie, però non troppo (Interno Poesia, 2023), un libro che nasce sui palchi dei locali e dei teatri, dove si è fatto conoscere come poeta performativo, arrivando a diventare nel 2022 campione mondiale di poetry slam. Le poesie contenute in questa opera diventano, dunque, per la prima volta libro, arrivano alla carta piene di chilometri di viaggio addosso, cercando di trattenere un po’ della vibrazione del palco. Sono poesie fatte di corpo e voce, di ritmi e di pause, nate e cresciute grazie al costante contatto con il pubblico.

Edoardo Erba

Alle 19 spazio a uno dei più importanti autori teatrali italiani: Edoardo Erba (Maratona di New York è il suo lavoro più conosciuto, tradotto in diciassette lingue e rappresentato in tutto il mondo) con la presentazione di due testi teatrali: Il marito invisibile, pubblicato nel 2022 nel volume omonimo edito da Titivillus e L’onesto fantasma dal libro Il testo e la scena. Il teatro di Edoardo Erba (Editoria & Spettacolo, 2022), raccolta curata dalla critica teatrale Maria Dolores Pesce, moderatrice dell’incontro. Ne Il marito invisibile Fiamma e Lorella, due amiche cinquantenni che non si vedono da tempo, si ritrovano in videochat. I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa: mi sono sposata. La cosa sarebbe già straordinaria per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini.

Ma diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovo marito ha… non proprio un difetto, una particolarità: è invisibile. Ne L’onesto fantasma quattro attori, che anni prima sono diventati grandi amici, si ritrovano in tre, perché uno di loro muore tragicamente. Dei tre, Gallo ha fatto una rapida carriera ed ora è un personaggio cinematografico di successo. Gli altri due, Costa e Tito, hanno un disperato bisogno di lavorare e tentano di convincerlo a portare in scena un Amleto. Ma Gallo si rifiuta: senza l’amico lui non ha più nessuna intenzione di fare teatro. Per convincerlo, Costa si inventa che nella produzione ci sarà anche l’amico scomparso, gli riserveranno la parte del fantasma. Gallo non dà peso alla proposta, finché una notte il fantasma gli appare veramente e sembra volersi vendicare dei suoi amici, che si trovano costretti a confessare i reciproci tradimenti.

I luoghi di Cagliari

L’indomani, venerdì 15 settembre, Sergio Benoni presenta alle 18, in conversazione con Rossana Copez, il volume 111 luoghi di Cagliari che devi proprio scoprire (Emons 2022), una galleria di 111 racconti da lui scritti e immagini firmate da Daniela Zedda, che immortalano la meraviglia ritrosa, la solitudine poetica e la ricchezza culturale di questa città marina ed europea. Il libro viene presentato per la prima volta e l’incontro è ospitato in uno dei luoghi simbolo di Cagliari raccontati nel volume e ritratti dagli scatti della fotografa e fotogiornalista scomparsa lo scorso maggio.

Alle 19 continua l’approfondimento sulla scrittura drammaturgica con lo scrittore e sceneggiatore Giuseppe Manfridi che, intervistato da Lorella Costa e con letture di Elena Pau, presenta il suo ultimo libro Il contenuto non corrisponde al titolo (Efesto, 2022), un excursus di pensiero iniziato negli anni ’90 e che si propone come un intarsio di aforismi, di brevi elzeviri, di poesiole e di brani a tema. Gli argomenti più toccati sono i rapporti di coppia, il linguaggio e le dinamiche creative.

Chiusura di Dialoghi di Carta

Chiusura di serata alle 20 con uno dei più prestigiosi interpreti del teatro italiano: Pino Micol che, insieme all’italianista Irene Palladini presenta l’audio libro Memorie di Adriano, di Marguerite Yourcenar (Einaudi, 2022). I Taccuini di appunti dell’autrice (annotazioni di studio, lampi di autobiografia, ricordi, vicissitudini della scrittura) perfezionano la conoscenza di un’opera che fu pensata, composta, smarrita, corretta per quasi un trentennio.

La manifestazione è realizzata da La Fabbrica Illuminata ETS con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e col patrocinio del Comune di Cagliari.

