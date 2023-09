Successivamente la composizione forse più affascinante del compositore veneziano il Concerto in mi minore RV 277, dal titolo emblematico “Il favorito” che manifesta la predilezione dell’autore stesso o forse dell’imperatore Carlo V., caratterizzato da una certa difficoltà esecutiva.

Poi il Concerto in sol minore RV 157 che Vivaldi ha collocato in apertura della raccolta di «concerti ripieni» per gli elementi che, pur molto vivaldiani di per sé, potevano essere intesi come omaggio alla tradizione francese.

A seguire il Concerto per violino, archi e basso continuo in si bemolle maggiore, RV 365 e il Concerto “Madrigalesco” RV 129.

Il “Grosso Mogul”

Per concludere il Concerto in re maggiore per violino e archi RV 208 il “Grosso Mogul”, composto intorno al 1710, è tra gli esempi più caratteristici del concerto virtuosistico vivaldiano. Il titolo, che appare unicamente nella copia conservata a Schwerin e che non sembra sia stato attribuito da Vivaldi, molto probabilmente fa riferimento al celebre diamante in possesso del Gran Mogol; l’allusione a quell’Oriente favoloso mira a sottolineare l’alta qualità della composizione, ricca di brillanti virtuosismi.

La Stagione Concertistica 2023 dell’Associazione Amici della Musica di Cagliari è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari e dalla Fondazione di Sardegna – ed è realizzata in coproduzione con il Conservatorio “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.

