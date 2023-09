ROMA (ITALPRESS) – Cresce il biologico in Italia. Nel 2023 le vendite alimentari bio nel mercato interno sono cresciute del 9% superando i 5 miliardi, come rileva il rapporto Nomisma presentato in occasione di Rivoluzione Bio 2023 a Bologna. Performance positive grazie al traino dei consumi fuori casa, che fanno segnare +18% sul 2022, ma anche di quelli domestici.

