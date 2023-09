Autunno in Barbagia 2023. A Bitti taglio del nastro ben riuscito. Il sindaco Ciccolini: una buona organizzazione con gli operatori crea una grande accoglienza

Bitti, 4 settembre 2023 – Due belle giornate di sole hanno fatto da apripista al clima accogliente e festoso che ha caratterizzato il fine settimana di lancio di Autunno in Barbagia 2023. Una due giorni bittese che ha raccolto l’interesse di numerosi turisti giunti anche dalle località balneari per animare i vicoli del centro storico, le antiche cortes e la piazza Giorgio Asproni.

advertisement

Autunno in Barbagia 2023. A Bitti taglio del nastro ben riuscito

Settimane di preparativi hanno quindi raggiunto il traguardo tanto atteso con i commenti dei visitatori che tra tradizione e cultura, archeologia e canto a tenore, ambiente e archeologia hanno potuto assaporare una ricetta tutta bittese dell’offerta turistica.

In chiave di tipicità ha fatto un lavoro davvero speciale la proposta enogastronomica, con prodotti della terra e dei laboratori agroalimentari, che ha soddisfatto i palati dei tanti ospiti: dal tipico vino cannonau degustato in cantina e in vigna, alla birra artigianale prodotta in loco, dalla seata vitzichesa dolce o salata, alla confettura di mandorle tostate, buccia d’arancia, miele e un lungo lavoro di realizzazione.

E poi un grande interesse è stato raccolto dai laboratori artigianali, come quello della ceramica, dalle esposizioni dei gioielli sardi e degli antichi costumi della tradizione bittese dove con rappresentazioni dedicate ai visitatori, i racconti e le spiegazioni dei curatori hanno catturato l’attenzione degli ospiti.

Un afflusso costante è stato registrato inoltre nei due musei del paese: quello riallestito con un restyling digitale dedicato alla Civiltà Pastorale e Contadina e il museo Multimediale del Canto a Tenore, unico nel suo genere in tutta la Sardegna. Grazie a un collegamento di navette tantissimi turisti hanno raggiunto il sito archeologico di Romanzesu, all’ombra di uno dei boschi di sughere più esteso del Mediterraneo, sull’altopiano di Bitti e il parco dei dinosauri all’aperto di Bittirex, dove grandi e piccoli sono stati catturati dai racconti dei paleontologi e dal nuovo padiglione sugli insetti: BittInsecta.

La tradizione ha fatto quindi da vero collante all’offerta dell’Autunno in Barbagia bittese. Canto a tenore e costumi della tradizione hanno colorato le viuzze, il corso centrale, le cortes e le chiese. Un’armonia di suoni e colori, di balli e serenate culminate nella passeggiata nel giorno di festa per il Corso Vittorio Veneto e con il matrimonio bittese, su cojuviu vitzichesu.

Il sindaco

“Ringraziamo gli operatori e tutta la squadra che ha lavorato per la stesura del programma, che ha garantito la sicurezza e la buona organizzazione del traffico, ordinato e ben gestito, i tanti volontari e tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per la buona riuscita della manifestazione”.

Lo ha detto il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, che ha aggiunto: “Questa organizzazione è stata colta dai visitatori che hanno trovato a Bitti un clima accogliente e festoso, proprio quello che cercavano per trascorrere un bel fine settimana”.