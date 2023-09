Assaporare una fetta di mare: l’inedita immersione sensoriale regalata da Abisso

Si apre una nuova stagione nell’agroalimentare e specificatamente nella produzione dei formaggi a pasta molle: le tavole si arrischino di una new entry, il blue cheese ogliastrino nato dall’incontro tra la migliore tradizione casearia e il mare

Il caseificio Silvio Boi, azienda casearia di Cardedu (NU) con oltre 70 anni di esperienza nella produzione artigianale di formaggi, presenta Abisso, il blue cheese nato dall’estro degli chef artigiani ogliastrini e creato con il sale naturale del mare di Sardegna.

Si tratta di un prodotto caseario di nuova generazione che nei suoi processi produttivi instilla nel formaggio il meglio del mare al fine di proporre un’esperienza gustativa totalmente inaspettata.

Lo sviluppo del blue cheese targato Caseificio Silvio Boi ha coinvolto numerosi partner. Tra gli altri l’istituto Bonassai di Sassari, centro impegnato nell’attività di ricerca e sperimentazione in campo zootecnico e caseario. Abisso ha visto la luce grazie al progetto di ricerca e sviluppo realizzato mediante il Programma di sviluppo rurale 2016-2020.

Ingredienti

Abisso è ricco di sostanze nutritive, in percentuale molto superiori rispetto a quelle contenute nel roquefort (formaggio a cui si sono liberamente ispirati i creatori di questa innovativa pietanza). Questo risultato è stato possibile grazie a un processo produttivo innovativo e rispettoso dell’ambiente, che utilizza materie prime (il latte) sublimate e non tagliate e che riduce del 30% il contenuto di sale rispetto ai formaggi della stessa categoria.

Non è un caso che tutto il latte conferito al caseificio Silvio Boi provenga esclusivamente dall’Ogliastra, da allevatori che operano nella “Terra dei Centenari”, dove natura incontaminata, bassa industrializzazione e inquinamento pressoché assente fanno in modo che la qualità del prodotto finito sia logica conseguenza della qualità delle materie prime.

Valori nutrizionali e proprietà

Abisso, in virtù dell’uso di acqua di mare, contiene un quantitativo superiore di magnesio rispetto a un formaggio tradizionale. Un minerale essenziale, indispensabile per tutte le cellule e i tessuti dell’organismo umano che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento fisico e mentale, sostiene il normale funzionamento del sistema nervoso, la corretta funzionalità del sistema muscolare e favorisce il metabolismo energetico e la buona struttura di ossa e denti.

Inoltre, grazie alla presenza dei micro e macro elementi in essa contenuti, l’acqua di mare, è un valido sostituto del sale. Alla riduzione della quantità di cloruro di sodio si affianca quindi un’inalterata la sapidità del prodotto.

La parola ai creatori

“Abisso si discosta da ciò che è già noto. Il suo nome si ispira all’inesplorato del nostro mare”

“Innovare significa valorizzare al meglio le tradizioni nelle produzioni, fare ricerca per proporre sempre nuovi e seducenti prodotti che vanno incontro a specifiche esigenze di qualità – afferma Andrea Boi del caseificio Silvio Boi – Tradizione e innovazione nella nostra azienda sono le parole chiave che guidano l’incessante attività di ricerca dei nostri chef artigiani.

Abbiamo seguito un’intuizione iniziale che si basava sull’unione di elementi concettualmente distanti ma pronti a mescolarsi in quanto universalmente riconosciuti come connessi alla Sardegna: il nostro formaggio tipico pecorino e l’unicità del nostro mare.

La particolarità del prodotto è resa subito evidente dal suo packaging: un cilindro di cristallo realizzato artigianalmente che, nella sua austera ma accattivante semplicità, rivela il contenuto grazie alla luce che passa attraverso le sfumature di un blu abissale. Abisso è avvolto in un prezioso tessuto di velluto proveniente dalle tessitrici di Mogoro.

Il suo nome si ispira all’inesplorato del nostro mare. Si discosta da ciò che è già noto, dallo standard a cui siamo abituati.

Abisso è il nome di un formaggio capace di creare un non-luogo esperienziale che coinvolge i 5 sensi: il gusto (blue cheese nuovo e accattivante grazie al suo basso contenuto di sodio); l’olfatto (è a pasta molle, nato da muffe nobili blue); il tatto (naturale morbidezza); la vista (colore “abissale”, che con la luce può solo brillare). Per coinvolgere l’udito è sufficiente lasciarsi trasportare dai primi quattro, e siamo certi che il rumore del mare d’Ogliastra non tarderà ad arrivare per cullare questa esperienza”.

