A Sassari quattro giornate del festival Girovagando

È stato Girovagando a Santu Lussurrgiu (OR) il 24 agosto. È stato Girovagando a Sennariolo (OR) dal 25 al 26 agosto e poi ancora il 9 settembre. E sarà ancora Girovagando a Sassari – interventi in centro storico e spettacoli nello spazio TEV in via Giuseppe De Martini – dal 14 al 17 settembre.

Una splendida illustrazione ha accompagnato il lancio della 26^ edizione del festival Girovagando che dopo un produttivo e felice peregrinare in Montiferru fra Santu Lussurgiu e Sennariolo arriva finalmente a Sassari. La città ospiterà infatti alcuni interventi teatrali nel suo centro storico e che poi vivrà il vero scorrere del festival nello spazio TEV in via Giuseppe De Martini a San Giorgio (la casa della compagnia Theatre en vol). Il TEV sarà punto di accogliente ritrovo per il grande pubblico del festival e nascente cittadella delle arti performative.

Le giornate tra Centro Storico e TEV

Quest’anno Girovagando, in diversi momenti delle prime tre giornate animerà le strade e gli slarghi del Centro Storico . Il programma serale del festival invece, si svolgerà all’aperto nella nascente cittadella delle arti performative di TEV sita come detto a Sassari in via Giuseppe De Martini 13-15. L’occasione per scoprire il mondo di Theatre en vol e godere degli spettacoli e delle performance proposte al suo interno.

Tra vecchio e nuovo millennio

È questa la 26^ edizione di Girovagando: il festival internazionale di arte in strada organizzato con appassionata passione dalla compagnia Theatre en vol supera di slancio il quarto di secolo, abbraccia il nuovo millennio, guarda in faccia le problematiche che lo caratterizzano (cambiamenti climatici, in primis)e si fa portavoce d’un messaggio di sostenibilità e rispetto per la natura. Messaggio veicolato ad arte dalleperformance dalle incursioni e dagli interventi teatrali, musicali e laboratoriali operati dalla compagnia e dai suoi ospiti, seminati sull’intero territorio di Sardegna e nello specifico – per l’edizione 2023 – fra il Montiferru e la città di Sassari. Di seguito nello specifico il programma delle 4 giornate sassaresi.

Gli interventi itineranti

Sono previsti 5 interventi itineranti. Il 14 settembre fra ore 18.30 piazza Azuni, via Luzzati e piazza Castello Theatre en vol/Caterina Fort daranno vita alla performance Ida Est. Alle 19 in piazza Castello avrà luogo l’intervento musicale a cura de Le Gramigne. Il 15 settembre si replica con Theatre en vol/Caterina Fort – Ida Est, mentre alle 19 sarà la Nuova Orchestrina Altalena ad esibirsi in piazza Azuni. Il 16 settembre, infine, toccherà al Collettivo km0 con Ad hoc andare in scena, performance tra teatrodanza e circo in programma alle ore 11 all’emiciclo Garibaldi.

Gli appuntamenti serali

Ricco di spunti e denso di suggestioni anche il programma serale. Giovedì 14 dalle ore 18 fruibile l’esposizione delle “Macchine per Azioni” realizzata in collaborazione con Nanni Campus. Dalle 20.30 la Compagnia La Casa di Creta porterà in scena lo spettacolo teatrale “Madri di Guerra”. Alle 21.30 sarà invece la Nuova Orchestrina Altalena a dare la buonanotte al pubblic. Venerdì 15 alle 20.30 la Compagnia Pilar Ternera sarà protagonista con “La Fanciulla senza Mani”. Alle 21.30 si rinnova l’appuntamento con la Compagnia La Casa di Creta e il suo “Madri di Guerra”. In chiusura alle 22.30 spazio alla musica con Le Gramigne: “Canzoni per Piante Cattive”. La terza giornata, sabato 16 si apre alle 20.30 con Cie Oltrenotte – Racconti dell’Illusione (teatrodanza). Alle 21.30 torneranno in scena gli attori della Compagnia Pilar Ternera con “La Fanciulla senza Mani” con Media (22.30) a chiudere la serata con il suo “Mediterranea – Ritmi del sud”. Domenica 17, la giornata finale, si apre alle 20.30 con i padroni di casa della compagnia Theatre en vol. Presenteranno alla platea “Lassù le ali non hanno ruggine”. Alle 21 l’ultimo appuntamento del cartellone 2023: il progetto site specific di teatrodanza, circo e musica “Ad hoc” curato dal Collettivo km.0.

