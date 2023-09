A Oristano manifestazioni d’interesse per un dirigente a tempo determinato.

Il Comune di Oristano ha pubblicato l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’incarico di dirigente a tempo determinato con l’istituto del comando.

Possono presentare domanda i dirigenti dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche amministrazioni che abbiano prestato servizio per un periodo minimo di cinque anni in qualità di dirigente presso una pubblica amministrazione, che siano in possesso del godimento dei diritti civili e politici e che non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

advertisement

La candidatura dovrà essere presentata per via telematica tramite il Portale unico del Reclutamento “InPA” entro le ore 13 del 19/09/2023.