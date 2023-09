80° Festival del Cinema di Venezia. Agostino Art Gallery, insieme con GETREEL33, presenta un’inedita edizione de “Il Salotto delle Celebrità” per una non-stop di eventi dal 6

al 9 settembre. Riflettori puntati sullo storico Lungomare Marconi dove Arte e Musica si incontrano per celebrare le stelle del Cinema e il mondo degli NFT musicali. In esposizione opere di Vincent Vee, Brainwash e David Berkovitz

Venezia, Settembre 2023 – Torna a brillare in Laguna il Festival del Cinema che quest’anno si arricchisce di frizzanti eventi dal giorno alla notte, dj set memorabili e mostre incredibili grazie alla collaborazione tra Agostino Art Gallery e la società GETREEL33 che sbarca a Venezia per presentare il mondo degli NFT musicali.

Luogo iconico che si prepara ad accogliere artisti, attori e personaggi del jet-set

internazionale, incluso il mondo musicale, sarà “Il Salotto delle Celebrità” dove la

neonata Agostino Art Gallery – creata a fine 2011 da Giacomo Christian Giulio Ranzi e

Cinzia Lampariello Ranzi – si è interessata non solo di allestire uno scenografico Corner

dedicato a GETREEL33 ma anche di ideare un percorso ad hoc che accompagna alla

scoperta e fruizione di opere d’arte contemporanea.

In esposizione 7 lavori a tema musicale, realizzati da due artisti internazionali. Tra luci

e colori, dialogano fra di loro, da un lato le opere dell’artista polacco Vincent Vee e

dall’altro quelle dello street artist Brainwash, oltre a un lavoro firmato David

Berkovitz che si prepara a stupire il grande pubblico italiano da Ottobre in poi, con una

serie di mostre organizzate da Agostino Art Gallery.

Del primo saranno presenti le opere Amy Whinehouse, Madonna, Freddy Mercury, David

Bowie (tecnica mista con foglie d’oro, argento e platino) mentre del secondo si potranno ammirare i lavori, in edizione limitata, dedicati a Michael Jackson e i Queen e realizzati su carta tagliata ad acqua. Berkovitz, salutato dalla critica come “il nuovo Fontana” presenta una delle sue più apprezzate opere in carta e tecnica mista, “Divaricazione musicale del bianco”. Tutte le opere esposte saranno inoltre disponibili per la vendita ad uno Special Price.

AGOSTINO ART GALLERY si inserisce nel panorama delle gallerie più innovative del

momento grazie al suo approccio multidisciplinare all’arte. La Galleria, infatti, sin dall’inizio si è resa portavoce di un nuovo modo di fare e interpretare l’arte stessa, puntando sulla creazione di sinergie tra i luoghi e le persone, creando commistioni particolari dove progetti curatoriali ed editoriali, mostre, eventi di costume e attualità dialogano tra loro in un’ottica di scambio e condivisione. Questa, del resto, la connotazione principale che la coppia Ratti, unita nella vita e nel lavoro, ha voluto dare anche all’edizione 2023 de “Il Salotto delle Celebrità”.

GETREEL33, la società guidata dal produttore David May, si prepara infine a stupire i

suoi ospiti con una serata molto speciale prevista il 7 settembre e che si aprira’ con

un Cocktail Party nella suggestiva cornice dell’Hotel Ausonia per poi proseguire con una

raffinata Cena di Gala, il tutto per celebrare, spiegare e presentare il mondo degli NFT

musicali e delle sue infinite potenzialità.