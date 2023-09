4 Produzioni Musicali Dell’associazione Ennio Porrino Di Elmas Accompagneranno Il Week End Del 23 E 24 Settembre 2023

4 Produzioni Musicali Dell’associazione Ennio Porrino Di Elmas Accompagneranno Il Week End Del 23 E 24 Settembre 2023, Prosegue La Ricca Circuitazione Concertistica Dell’associazione Culturale Musicale Ennio Porrino di Elmas che nel week end del 23 e 24 settembre proporrà 4 appuntamenti musicali che spazieranno fra popular music, Disney musical e musica classica.

Si comincia sabato 23 settembre 2023 alle 18.30 a Sardara (presso il Sagrato della Chiesa San Gregorio) con il Concerto Vocale – Strumentale “Wonderful Melodies” nel quale Angelica Perra (Voce e Flauto) e Michele Brandinu (pianoforte) proporranno un percorso musicale fra le intramontabili melodie della popular music nazionale e internazionale.

Il concerto verrà attuato pure in concomitanza con la programmazione culturale della Fondazione “Sardegna: Isola del Romanico”.

Sempre sabato 23 settembre 2023 alle ore 19.00 a Quartu Sant’Elena (presso il Parco Parodi) è prevista l’iniziativa itinerante “Disney Musical in the street” (inserita nella produzione Music&Show in the street) tenuta dall’A.S.D. CIBIESSE di Elmas che proporrà esibizioni in forma coreografica con musiche e danze su brani tratti dal Musical Disney “ALADDIN”.

L’evento è inserito nel progetto “Quartu in Musica” realizzato con il contributo del Comune di Quartu Sant’Elena nell’ambito della manifestazione “Quartu Estate 2023 – Ripensare la e le città”.

Domenica 24 settembre le attività si terranno a Quartu Sant’Elena con la proposta di due eventi concertistici:

alle ore 19.00 presso la Chiesa Sant’Agata si terrà il concerto per soprano e arpa “MUSICA NELLE CORDE – Voci e strumenti a corda nei sentieri della musica” che vedrà protagoniste il soprano Alice Madeddu e l’arpista Tiziana Loi. L’appuntamento musicale prevede l’esecuzione di brani che spaziano da compositori antichi fino a quelli classici e moderni attraverso un percorso caratterizzato da trame musicali raffinate che creano una proposta colta e di coinvolgente impatto sonoro. Il concerto verrà attuato pure in concomitanza con la programmazione culturale della Fondazione “Sardegna: Isola del Romanico”.

Alle ore 21.00 presso il Chiostro dell'Ex Convento dei Cappuccini si terrà il concerto "Itinerari Musicali – Percorsi Musicali fra generi e stili senza tempo" che vedrà protagonisti gli artisti Claudia Spiga (Soprano), Michelangelo Romero (Tenore) e Andrea Cossu (Pianoforte) che proporranno l'esecuzione di arie e duetti tratti da opere liriche fra le più note. L'evento è inserito nel progetto "Quartu in Musica" realizzato con il contributo del Comune di Quartu Sant'Elena nell'ambito della manifestazione "Quartu Estate 2023 – Ripensare la e le città".

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e sono promossi e attuati dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2023 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).