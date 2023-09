23-24 settembre lo sport protagonista all’Arbatax Park Resort: due appuntamenti per gli amanti del running e della corsa ad ostacoli

Il Trofeo Arbatax Park di Corsa e la Arbatax Park Wild Nature Race OCR

nel week-end 23-24 settembre chiudono in bellezza la stagione del Resort

ogliastrino.

19 settembre 2022 – Lo sport e un pieno di ospiti chiudono la stagione

2023 dellArbatax Park Sardinia Resort, la struttura ricettiva che si

estende su una penisola di 60 ettari di natura incontaminata sulla costa

dellOgliastra, premiata più volte come “Miglior Eco Resort del Mondo,

Europa e Italia”

Due gli appuntamenti per gli amanti del running e della corsa a ostacoli

nel fine settimana 23-24 settembre.

Sabato 23 settembre 2023 la 6a edizione del Trofeo Arbatax Park di

Corsa, la gara podistica UIPS che si svolge allinterno del Resort e nel

borgo marinaro di Arbatax, organizzata in collaborazione con ASD

TriSinnai. Lungo un percorso di 8 km i partecipanti oltre 150 gli

iscritti a oggi – correranno tra le salite e le discese e le viste

spettacolari del Parco Naturalistico Bellavista nel quale lArbatax Park

Resort è armoniosamente inserito, unoasi che ospita numerosi animali e

piante e fiori di ogni tipo.

È prevista la partecipazione di atleti

nazionali quali Marco Naibe Salami, Micol Maiori, Mahomeed Zerrad, Sara

Cornicelli, Setotu Vianello e Pasquale Salvarolo.

Per lunghi tratti il percorso segue il tracciato della celebre

“Margialonga dei tre mari” che, intorno agli anni Ottanta, si tenne per

tante edizioni proprio ad Arbatax.

Contestualmente alla gara agonistica – sempre sabato 23 settembre – è

in programma una passeggiata ludico-motoria di 3,5 km, attraverso il

Parco Naturalistico Bellavista e con possibilità di ammirare le rocce

rosse di Arbatax e il Borgo di Cala Moresca.

Domenica 24 settembre, invece, lArbatax Park Resort, in collaborazione

con lASD Run for Joy Sardegna, organizza la terza edizione della Arbatax

Park Wild Nature Race. La gara, in collaborazione con la Msp Italia, è

regolarmente inserita dal Coni negli eventi a carattere nazionale: già

iscritti oltre 250 atleti.

Il percorso di gara di 9 km della Wild Nature Race

Il percorso di gara di 9 km della Wild Nature Race sempre allinterno

dellArbatax Park Resort, del Parco Naturalistico Bellavista e del borgo

di Arbatax – sarà disseminato di ostacoli naturali e artificiali.

Due le categorie previste: la Hard Nature Race è competitiva e consente

di qualificarsi per la finale di Coppa Italia 2023 così come ai

Campionati Europei “Italia 2024” ed è valida anche per il campionato

regionale FIOCR 2023; la Easy Nature Race, invece, è ideale per chi

desidera correre e divertirsi senza pensare alle classifiche, in un

contesto naturale e paesaggistico che si fa ancora più dolce in questo

scorcio di fine estate.

Come sempre in occasione degli eventi sportivi, il Resort propone

unofferta speciale di soggiorno che include un pernottamento in camera

doppia standard, prima colazione e cena, con una quota di 130 euro, e

possibilità di estendere il soggiorno a più notti.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

Arbatax Park di Corsa [3]

Arbatax Park Wild Nature Race OCR [4]

Per info www.arbataxpark.com