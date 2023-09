100 anni di Antonio Ruju alla Galleria d’arte “Il Portico” di Nuoro

Dai boschi in fiamme al verde sull’Ortobene:

100 anni di Antonio Ruju alla Galleria d’arte “Il Portico” di Nuoro

“Cosa possono avere da dire oggi le opere di un artista nato cento

anni fa?”. Quanto siano attuali le opere di Antonio Ruju a un secolo

dalla sua nascita lo spiega Stefania Sini, curatrice della mostra

antologica ospitata alla Galleria “Il Portico” di Nuoro dal 21

settembre al 7 ottobre. La natura del Nuorese con la forza del suo verde

e la ferocia del fuoco che l’attraversa sono tra gli elementi portanti

nelle opere di Ruju.

“I suoi temi prevalenti sono paesaggi, ambiente e persino ecologia.

Era il ‘71 quando un vasto rogo trasformò il monte Ortobene in un

immenso braciere, ed è nella raffigurazione di alberi in fiamme che si

avverte il dolore del pittore per quella ricchezza ambientale andata in

fumo e, nella ripetizione di questo tema, si comprende la sua attenzione

ad un fenomeno troppo diffuso ieri come oggi”.

L’arte attraversa il tempo e lo spazio

Secondo la curatrice della mostra non sono immagini che raccontano la

cronaca di un episodio, ma impressioni sempre valide. “Poco rileva che

quei paesaggi dipinti appartengano ad un determinato territorio

piuttosto che a un altro, importa invece che la natura susciti emozioni

ovunque ci si trovi – continua Stefania Sini -. Importa che un bosco

che brucia danneggi tutti e non solo gli abitanti del luogo nel cui

territorio si trova, importa che i fiori colti e messi in vaso possano

continuare ad esserci perché un artista li dipinga, perché le api

assolvano la loro funzione, perché tutti ne possiamo godere

direttamente o attraverso la mediazione della tela che li ha impressi”.

“In conclusione sta qui la attualità di Antonio Ruju, un pittore ed un

poeta, (appartenuto al secolo scorso e vissuto a Nuoro in anni in cui la

cittadina era ricca di fermenti culturali e movimenti artistici, di cui

era parte attiva anche la Galleria 31 di sua proprietà), che dipingendo

il particolare ci ha regalato l’universale e questo non conosce limiti

di tempo e spazio, non conosce la desuetudine. Nient’affatto che arte

isolana, isolata e provinciale”.

La mostra dal 21 settembre al 7 ottobre

“Antonio Ruju, mostra antologica a 100 anni dalla nascita” sarà

alla Galleria “Il Portico”, in piazza del Popolo, 4 a Nuoro.

L’inaugurazione è in programma alle 18 del 21 settembre con gli

interventi di Pasquale Ruju e di Rosalba Satta Ceriale che leggerà

alcune sue poesie e opere di Antonio Ruju.