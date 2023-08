XXV Dromos Festival

XXV Dromos Festival, Cala il sipario domani sulla venticinquesima edizione di Dromos: il blues protagonista nel borgo di Nureci (Or) con Big Daddy Wilson e Matteo Leone. Salvatore Corona, direttore artistico della manifestazione:

"È stata una delle edizioni più belle e partecipate nella storia di Dromos".

Cala il sipario domani (lunedì 14 agosto) sulla venticinquesima edizione di Dromos, il festival organizzato dall’omonima associazione culturale, che dallo scorso 28 luglio ha proposto tra Oristano e altri centri e località della sua provincia (con uno “sconfinamento” e Ortueri, in provincia di Nuoro) il suo ricco cartellone sotto il titolo “People”, con riferimento al tema del ripopolamento culturale.

Dromos chiude in bellezza con una serata a Nureci che sancisce l’importante ritorno di Mamma Blues, il festival nel festival dedicato alla “musica del diavolo”, dopo la pausa forzata causata dalla pandemia. Alle 22, nella storica Arena Mamma Blues, salirà sul palco Matteo Leone , il chitarrista, cantante e polistrumentista di Calasetta, vincitore del Premio Parodi 2021. Classe 1987, il suo curriculum conta esperienze che vanno dai primi passi nella sezione percussioni del suo paese al jazz, dalla batteria (con studi al Conservatorio di Cagliari) alla chitarra, al blues, passando per un anno trascorso in Mauritania. Con Donato Cherchi è fondatore del duo Don Leone, vincitore dell’Italian Blues Challenge nel 2017, e presente in importanti festival nazionali e internazionali.Nella musica di Matteo Leone risuonano insieme il Delta del Mississippi e suggestioni mediterranee, la cultura afroamericana, sarda e quella tabarchina.

A seguire, nella seconda parte della serata, riflettori puntati su Big Daddy Wilson (voce, chitarra e percussioni) con la sua musica capace di intrecciare sapientemente blues, spiritual, roots, soul e reggae. Vincitore di un prestigioso Grammy Award, il bluesman americano si caratterizza per l’inconfondibile voce baritonale, calda e intensa, nonché per le sue doti ritmiche e di chitarrista. Affiancato da The Goosebumps Bros , ovvero Cesare “Big C” Nolli (chitarra e voce), Paolo Legramandi (basso e voce) e Nik Taccori (batteria e voce), Big Daddy Wilson presenterà il suo coinvolgente progetto elettro-acustico: un viaggio dal Delta Blues delle radici fino a quello urbano contemporaneo, interpretato con grande gusto ed eleganza in un intelligente equilibrio tra tecnica e passione.

Il biglietto per la serata a Nureci costa 10 euro più diritti di prevendita e si può acquistare online sul sito di Dromos.

Con il rinnovato incontro di Dromos con Nureci, ritorna anche il laboratorio musicale per i bambini e i ragazzi guidato dai docenti della Music Academy di Isili alla scoperta della musica in maniera semplice, quasi giocosa. L’idea alla base di “Piccoli bluesman crescono”, questo il titolo, è quella di riuscire a far vivere concretamente l’esperienza del “fare musica” a tutti i partecipanti che passeranno dal ruolo di semplici “ascoltatori” a quello più gratificante di “creatori” di musica, spaziando dal pop al rock, passando per la musica etnica e naturalmente il blues.

Giù il sipario, dunque, sulla venticinquesima edizione di Dromos, «indubbiamente, una delle edizioni più belle», come dichiara Salvatore Corona, direttore artistico della manifestazione. «Un’edizione che dedichiamo al popolo del festival che ha risposto con grande entusiasmo e partecipazione. È stata una grandissima soddisfazione constatare che tantissime persone sono arrivate da Cagliari e Sassari, oltre ai nostri affezionati dell’Oristanese. Il cuore pulsante del festival quest’anno è stato Oristano, e poi San Giovanni di Sinis, ma senza tralasciare Fordongianus, una realtà in costante crescita, e tutti gli altri Comuni, che con entusiasmo hanno sposato le nostre proposte. Nonostante le difficoltà del momento storico, i risultati sono stati altissimi e anche le strutture ricettive del territorio hanno registrato il tutto esaurito. Stiamo già lavorando alla prossima edizione e abbiamo tracciato una linea che guiderà le scelte del programma della ventiseiesima edizione, con la consueta attenzione e sensibilità rivolta ai progetti di qualità.»

