Vivinfitness: successo a San Teodoro per l’iniziativa all’insegna dello sport e del benessere

A San Teodoro estate fa rima con sport. A inaugurare il mese di agosto, lo scorso weekend, è stato l’evento Vivinfitness: venti discipline con altrettanti trainer – suddivise tra i parchi, la spiaggia e le vie del paese – hanno fatto convogliare nel borgo gallurese oltre duecento appassionati e curiosi che hanno potuto sperimentare gratuitamente un’esperienza di fitness a 360°.

Una due giorni all’insegna dello sport e del benessere

Sabato mattina, nel parco di via Trentino, istruttori e partecipanti si sono cimentati in attività “soft”: dallo yoga al pilates, dal karate al Qi Gong, passando per la difesa personale e la ginnastica posturale.

Durante il pomeriggio protagonisti assoluti i più piccoli: nel campo gonfiabile messo a disposizione da Decathlon hanno potuto imparare i rudimenti del minibasket. All’interno del parco Li Menduli si sono svolte esibizioni di capoeira, pole dance e trampolino, al ritmo di musica e con l’accompagnamento dello speaker Tommy Rossi.

Domenica il forte vento non ha impedito lo svolgersi della manifestazione: la mattina – a La Cinta – le travolgenti lezioni di aquagym, fit dance water e tabata; nelle stesse ore, all’interno del campeggio sito a pochi passi dalla Fontanella, i partecipanti hanno invece imparato le basi del tiro con l’arco.

Il gran finale, lo Street Workout, è partito domenica sera dal parco di via Trentino: un percorso di due ore in cui i partecipanti, muniti di cuffie wireless in dotazione con cui ascoltare la musica e le istruzioni dei trainer, hanno attraversato le vie del paese.

“L’obiettivo è trasmettere i valori di inclusione, socialità e benessere psicofisico”: la parola agli organizzatori

“I numeri di Vivinfitness sono in crescita – dicono gli organizzatori – e gli iscritti aumentano edizione dopo edizione. Anche l’offerta di discipline è sempre più varia. Ciò che resta immutato è il format: itinerante e gratuito. L’obiettivo primario è quello di far conoscere nuovi sport e trasmettere i valori di inclusione, socialità e benessere psicofisico.

Ulteriore segno di crescita – continua il team – è la rinnovata collaborazione con le aziende del territorio, in particolare con Immobiliare San Teodoro 360 e AC Gallura Amministrazioni Condominiali“.

Vivinfitness, giunto alla terza edizione, è ideato dai trainer Daniele Perra e Manuela Ferro. La manifestazione è patrocinata e sostenuta dal Comune di San Teodoro che ha sposato l’iniziativa fin dallo scorso anno. Al fianco degli ideatori anche la squadra, ormai rodata, di esperti di comunicazione e di promozione territoriale.

