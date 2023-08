Violenza sulle donne: il sociologo Francesco Pira ospite de “La Nuda Verità”

Domenica 6 agosto interverrà nella trasmissione in onda su Radio Radicale. Appuntamento alle ore 19.30

Il saggista ed esperto di nuove tecnologie, Francesco Pira, professore associato di sociologia dell’Università di Messina, domenica 6 agosto sarà ospite della trasmissione condotta da Maria Antonietta Farina. I due converseranno su un tema di stringente attualità: la violenza sulle donne, non soltanto fisica ma anche psicologica.

Nella discussione non mancherà il focus su un fenomeno di stretta attualità connesso al tema principale: intervistato dalla conduttrice, il sociologo parlerà infatti delle estremizzazioni delle relazioni in rete e in particolare del cosiddetto “Revenge Porn” (“vendetta porno”), che lo studioso ha avuto modo di esaminare e approfondire in “La violenza in un click” (FrancoAngeli, 2023), libro scritto a quattro mani con Carmela Mento (professore associato di psicologia clinica all’Università di Messina).

Al centro dell’attenzione quindi le donne. Coloro le quali, da nord a sud, incontrano la morte per mano di uomini: fidanzate, mogli, conviventi. Le armi? Una pistola e un coltello. Gli assassini? L’ex ragazzo, il marito… Casi di cronaca quotidiana che invitano indubbiamente a serie riflessione.

“La Nuda Verità”

La trasmissione “La Nuda Verità”, condotta magistralmente da Maria Antonietta Farina ogni settimana, la domenica pomeriggio alle 19.30, è un format innovativo che indaga i temi dell’amore e dell’affettività. Una conversazione a tutto campo con un ospite che conduce gli ascoltatori nei meandri di territori inesplorati.

