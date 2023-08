Villacidro, domani ultima giornata di festeggiamenti in onore di San Sisinnio Martire

Lunedì 7 agosto terminano le celebrazioni dedicate a San Sisinnio: il commiato dalla festa avverrà nel centro abitato.

Celebrazioni religiose

Lunedì 7 agosto, alle 18,30, recitazione del Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara, seguito, alle 19, dalla Santa Messa.

Al termine avrà luogo la solenne Processione per le vie del paese, “S’Inserru“, con il simulacro del santo trainato da un giogo di buoi. “S’inserru” è l’atto finale con il quale si chiudono i festeggiamenti religiosi (itinerario: Chiesa parrocchiale, Via Parrocchia, via Cavour, via Repubblica, via Aldo Moro, via Roma, piazza Zampillo, Chiesa parrocchiale).



Intrattenimenti civili e chiusura della programmazione con Elettra Lamborghini

Lunedì 7 agosto, a partire dalle 22,30, spettacolo finale di chiusura, al parco Brigata Sassari, lungo la via Farina, con Dj Comollo di Radio 105 e con Elettra Lamborghini, con il suo “Elettraton Tour”.

La star, nota al grande pubblico per i suoi successi tra il pop e il reggaeton, porterà sul palco di Villacidro una selezione tratta dal suo ultimo album “Elettraton” unitamente ai suoi brani di successo, coinvolgendo con la sua energia il pubblico di fan e curiosi, che già si preannuncia numerosissimo.

L’organizzazione

Annoverata dal 2022 tra i principali eventi identitari della Sardegna, da oltre quattro secoli, la Festa di San Sisinnio è celebrata dalla comunità villacidrese con un rito che mantiene intatti i suoi tratti distintivi.



Hanno collaborato all’organizzazione della Festa di San Sisinnio: Comune di Villacidro, Parrocchia di Santa Barbara, Comitato Parrocchiale San Sisinnio Martire, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo Artigianato e Commercio, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Pro Loco Villacidro.