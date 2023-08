Villacidro, domani terza giornata di festeggiamenti in onore di San Sisinnio Martire

La terza giornata dei festeggiamenti in onore di San Sisinnio è caratterizzata dalla messa solenne e dalla processione di rientro dalla chiesa campestre di San Sisinnio alla chiesa parrocchiale di Santa Barbara, a Villacidro. Anche gli spettacoli del programma civile saranno ospitati nel centro abitato.

Celebrazioni religiose

Domenica 6 agosto, sul sagrato della chiesa di San Sisinnio, alle 7 si terrà la messa solenne, accompagnata dal coro “Donne in musica“.

Alle 18,45 partirà della chiesa campestre di S. Sisinnio la tradizionale processione di rientro alla volta del centro abitato.

La processione, con il trasporto della reliquia del Santo, sarà accompagnata dalla cavalleria e da una rappresentanza di gruppi folcloristici, suonatori di launeddas e bande locali e provenienti da tutta la Sardegna. Al termine del percorso (località San Sisinnio, via Garibaldi, piazza Frontera, piazza Zampillo), alle 20,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara ci sarà l’accoglienza della Reliquia.

A partire dalle 18, la Processione di rientro della Reliquia sarà trasmessa in diretta su Videolina e in streaming sulla pagina Facebook de L’Unione Sarda

Intr attenimenti civili

Domenica 6 agosto, le proposte del programma di intrattenimento si svolgeranno nel centro abitato, in piazza XX settembre.

Alle 22 si esibirà il duo comico dei fratelli Michele e Stefano Manca, meglio noti come Pino & gli Anticorpi, con la carica di allegria e spensieratezza che caratterizza i loro scombinati personaggi.

Dopo lo spettacolo comico, alle 23,30 chiuderà la serata il Dj set di Sandro Azzena, tra i più conosciuti Dj in Sardegna.

L’organizzazione

Annoverata dal 2022 tra i principali eventi identitari della Sardegna, da oltre quattro secoli, la Festa di San Sisinnio è celebrata dalla comunità villacidrese con un rito che mantiene intatti i suoi tratti distintivi.

Hanno collaborato all’organizzazione della Festa di San Sisinnio: Comune di Villacidro, Parrocchia di Santa Barbara, Comitato Parrocchiale San Sisinnio Martire, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo Artigianato e Commercio, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Pro Loco Villacidro.