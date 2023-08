Venerdi 11 agosto a Decimoputzu l’appuntamento con il Festival Vivere la Terra

A Decimoputzu si svolgerà la terza giornata della terza edizione del Festival itinerante Vivere la Terra.

L’evento, promosso dall’Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris“, che comprende i Comuni di Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa e Villaspeciosa, sostenuto della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla P.I. BB. CC è organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e ha come obiettivo quello di attirare nei paesi dell’Unione dei Comuni flussi turistici interessati a scoprire le bellezze del territorio e di coinvolgere in prima persona i cittadini in qualità di rappresentanti della storia e delle tradizioni dei loro paesi.

“Come Amministrazione comunale – ci racconta il sindaco di Decimoputzu, Antonino Munzittu – l’obiettivo è quello di promuovere il territorio e di dare la possibilità ai nostri cittadini di rivivere l’autenticità, la storia e la bellezza di Decimoputzu. Vogliamo, inoltre, riportarli a vivere in prima persona le piazze e le strade del nostro centro storico, dando loro la possibilità di riappropriarsi degli spazi pubblici e di raccontare a turisti e visitatori i sapori, i colori e le tradizioni del paese di Decimoputzu”.

La manifestazione

La manifestazione, giunta ormai alla terza edizione, farà tappa nel Comune di Decimoputzu venerdì 11 agosto e mercoledì 13 settembre per una due giorni ricca di iniziative e appuntamenti.

“Cibo, cultura, arte e buona musica sono gli ingredienti di una ricetta che nel corso degli ultimi anni ci ha dato diverse soddisfazioni – afferma l’Assessore alla Cultura di Decimoputzu Monica Basciu – Venerdi 11 agosto, gli amanti della musica classica potranno assistere a ben due concerti gratuiti di assoluto livello. Due delle location pubbliche più belle e suggestive di Decimoputzu, la Piazza Chiesa di San Giorgio, alle ore 21:30 con l’esibizione di Lucia Porcedda al clarinetto, e la vicina Casa Bellu in via chiesa, alle ore 22:15 con il concerto del Maestro Luca Micheletto alla chitarra, saranno il palcoscenico per una serata di mezza estate dedicata alla musica d’autore e all’arte”.

“Calici sotto le stelle“

Al termine della serata, nei locali della Casa Bellu, sarà possibile partecipare all’evento “Calici sotto le stelle“, un occasione per brindare al fresco della sera, accompagnati da gustosi streetfood di ricotta e miele.

La seconda giornata di Vivere la Terra in programma a Decimoputzu è fissata in calendario per mercoledì 13 settembre, quando tra Piazza san Giorgio e Piazza San Basilio a farla da padrone saranno l’arte e la scienza con l’inaugurazione del nuovo murale paesano dedicato alla tradizione delle processioni religiose locali, con il Laboratorio artistico di MobileArt a cura dell’artista Rosaria Straffalaci e con il laboratorio scientifico dedicato ai più piccoli CircoScienze, un corso/spettacolo di divulgazione e di educazione alla scienza.

Il prossimo appuntamento con il Festival itinerante Vivere la Terra è in programma a nel Comune di Villaspeciosa sabato 30 settembre.