Urso “Lunedì decreto legge contro il caro prezzo dei voli”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel prossimo decreto legge ci sarà la stretta sul caro prezzi dei voli. Abbiamo potuto verificare che l’algoritmo crea una distorsione di mercato, perchè non solo si adatta a secondo della richiesta, ma lascia anche liberi dei posti per un’asta finale per chi può. Questa è una distorsione di mercato che sarà censurata, resa impossibile da una norma che metteremo nel prossimo decreto legge di lunedì”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro del Made in Italy intervenendo a Tg2 Post su Rai 2. “Ci sarà anche un’altra norma che metterà un tetto alle tariffe dei voli per quanto riguarda le isole. Cioè dei voli in concessione. Ci sarà un tetto per le tariffe per le prossime gare”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).