Urologia. Reparto mai chiuso, ma riorganizzazione temporanea per periodo Ferragosto 

NUORO, 2 AGOSTO 2023 – Nessuna attività sanitaria è “chiusa” all’Ospedale San Francesco di Nuoro.

Tanto meno l’indispensabile reparto di Urologia, che continua a restare aperto alle degenze, ma –

per consentire il godimento del diritto alle ferie e il recupero psico-fisico del personale sanitario, così come previsto dalle leggi –

interrompe per le due settimane a cavallo del Ferragosto i nuovi accessi; continuando la sua attività di consulenza per i pazienti del Pronto Soccorso, come sempre fatto finora.

Chiaramente la riduzione temporanea dei nuovi eventuali accessi non preclude il rispetto dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), che vengono comunque garantiti in un’ottica di rete regionale, peraltro già sperimentata dal sistema sanitario sardo anche l’estate scorsa.

Anche nel caso specifico dell’Urologia, quindi, gli eventuali nuovi pazienti saranno presi in carico ugualmente in un contesto di rete sanitaria regionale con un protocollo già definito nello scorso anno tra Aziende e Regione, volto a garantire le prestazioni sanitarie durante le settimane estive.

