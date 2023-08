Turismo: spesa e presenza straniera, giro da 1 miliardo e 200 milioni

Turismo: spesa e presenza straniera

1 miliardo e 200milioni di euro:

ecco il valore delle presenze turistiche straniere (6 milioni) in

Sardegna. Nel 2022 le presenze totali nell’Isola sono state 15milioni.

Maria Amelia Lai (Presidente Confartigianato Sardegna): “Numeri

importanti ma dobbiamo impegnarci tutti per “affascinare e catturare”

gli ospiti stranieri. Turismo significa crescita e occasione di

sviluppo ma le imprese si devono evolvere e offrire servizi sempre più

elevati”.

Il grande tesoro del turismo sardo sono i turisti stranieri e lo

confermano i numeri del 2022: i 6 milioni di presenze estere hanno

portato nelle casse dell’economia sarda oltre 1 miliardo e 200 milioni

di euro. Il tutto in un sistema turistico che ha registrato in totale

oltre 15 milioni di presenze di cui oltre 6 milioni sulla sola

provincia di Sassari-Gallura, con Arzachena al top con 1milione e

157mila presenze.

E’ questo, in estrema sintesi, ciò che emerge dal dossier dell’Ufficio

Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, sull’estate 2023 e sulla

ripresa del turismo, proveniente soprattutto dagli altri Paesi, che ha

analizzato i dati ISTAT e quelli della Banca d’Italia nel 2022 e in

quest’anno.

advertisement

L’analisi dell’Associazione Artigiana ha rilevato anche come, lo

scorso anno, il sistema turistico della Sardegna fosse nella top 5

delle destinazioni regionali.

“In attesa dei dati di questa estate 2023, che ci auguriamo possano

confermare un trend positivo- commenta Maria Amelia Lai, Presidente di

Confartigianato Imprese Sardegna – è innegabile come anche gli

stranieri siano tornati nelle nostre località. Su questi dobbiamo

puntare sempre più nel futuro, promuovendo all’estero le nostre

bellezze e il viver bene sardo, non dimenticando di puntare anche su

altri fattori competitivi come possono essere i vari servizi

innovativi e alla persona e i trasporti interni ed esterni.

Insomma,

dobbiamo affascinarli e catturarli”. “Il successo della Sardegna potrà

continuare a esserci – continua la Presidente – ma dobbiamo puntare su

chi arriva da oltreconfine, soprattutto nei mesi di spalla. I flussi

stranieri non amano solo il mare: vogliono la cultura e la conoscenza

del territorio e dell’enogastronomia. La digitalizzazione e

l’evoluzione delle nostre strutture permetterà di avere turismo tutto

l’anno”. “Al di la del necessario e ovvio incremento del turismo

straniero – prosegue la Presidente di Confartigianato Sardegna – per

una piena ripresa, dopo pandemia guerra e crisi varie, sarà

fondamentale l’apporto della sempre maggiore fetta di turismo interno

e di prossimità che permetterà di rilanciare anche il sistema delle

imprese a valore artigiano che permette di trasmettere i valori del

“saper fare” artigiano.

Le piccole realtà territoriali sono, infatti,

una componente essenziale del fattore attrattivo del territorio, con

le diverse specializzazioni e la capacità di mettere in rete realtà

differenti, in una logica di promozione integrata e flessibile, che

contempla sia le imprese della ricettività, sia quelle in grado di

elevare il livello di attrattività per specificità produttive, come la

moda e design, enogastronomiche, dei servizi e culturali”.

I dati del dossier di Confartigianato Sardegna, dicono anche come il

sistema turistico della Sardegna nel 2022 risultava tra le prime

cinque destinazioni regionali in Italia per vacanze lunghe (4 giorni e

più) nel periodo estivo di luglio-settembre 2022. Nel 2022 nella

nostra Isola le presenze totali nei mesi estivi di luglio, agosto e

settembre sono state di quasi 10 milioni, pari al 66,9% del totale

presenze annue. Rispetto all’estate 2021 sono cresciuti i pernotti

(+17,3%) a fronte di un aumento più consistente delle presenze estere

(+42,2%), che rappresentano il 41,9% delle presenze turistiche

sull’Isola nel periodo estivo, rispetto alle presenze italiane

(-4,2%).

“Questi dati non possono che farci ben sperare per lo sviluppo

economico della nostra Isola e, soprattutto, per questa estate 2023 –

rimarca la Presidente –. ciò significa soprattutto che le imprese

stanno lavorando bene, che si sta investendo anche grazie agli

incentivi e non dobbiamo mai dimenticare che turismo significa

sviluppo. La nostra Sardegna, dal punto di vista naturalistico e

paesaggistico, ci offre tantissimo. Se riusciamo a sfruttare bene ciò

che abbiamo riusciamo a creare economia senza inventarci nulla di

impossibile”.

In ogni caso, sempre secondo l’analisi dell’Associazione di Categoria,

nel confronto con l’estate 2019 le presenze dell’estate 2022

risultavano ancora inferiori (-1,1%), dinamica negativa determinata

dal mancato recupero del flusso dall’estero (- 11,4%) poiché al

contrario i pernotti dei residenti salgono (+8,0%). Le presenze

turistiche estive superano i livelli 2019 per la sola provincia di

Nuoro (+6,3%) dove si concentrano il 19,1% delle presenze; restano

invece al di sotto per Cagliari (-7,6%), Oristano (-3,7%), Sud

Sardegna (-2,4%) e Sassari (-1,9%).

Esaminando in modo più approfondito i dati sul movimento dei clienti

negli esercizi ricettivi relativi al 2022 si osserva come in Sardegna

il numero di presenze turistiche (notti trascorse nelle strutture

turistiche), pari a 14.700.911, sia in fase di riassestamento e

recupero rispetto a quello raggiunto pre-pandemia, nel 2019. Risultano

difatti in salita i pernottamenti nell’ultimo anno, nel 2022 rispetto

al 2021, del +38,3%, mantenendosi però ancora al di sotto del -2,9%

alle oltre 15 mila presenze registrate nel 2019.

Dinamica quest’ultima

che seppur negativa risulta più contenuta rispetto a quella nazionale

(-5,5%). Nell’ultimo anno crescono soprattutto le presenze straniere,

che registrano un +78,2% nel 2022 sul 2021, slancio significativo ma

insufficiente a permettere di superare le presenze straniere del 2019

(-13,2%). Nonostante ciò, la componente straniera nel 2022 sta

tornando a rappresentare quasi la metà del turismo in regione

(precisamente il 45,6% nel 2022, era il 35,4% l’anno precedente (2021)

e il 51,0% nel 2019).

In tutte le province dell’Isola si registrano

crescite tendenziali (2022 su 2021) a doppia cifra del numero di

presenze; tuttavia, se confrontiamo i dati 2022 con quelli del 2019 si

accentuano differenze territoriali. Nel 2022 avviene il pieno recupero

dei livelli di turismo raggiunti pre pandemia (2019) solo nella

provincia di Nuoro-Ogliastra, dove si concentrano il 18% delle

presenze turistiche (2^ dopo Sassari-Gallura), che nel 2022 registra

un recupero del +4,2%.

Al contrario per le altre 4 province le

presenze odierne (2022) restano inferiori a quelle pre-pandemia

(2019), rilevando maggiori difficoltà nel recupero a Cagliari (-12,4%)

dove si concentrano il 9,3% delle presenze turistiche, a cui seguono

Sassari (-3,6%) in cui si concentrano oltre la metà delle presenze

turistiche, Oristano (-3,0%) dove si concentrano il 4,9% delle

presenze e Sud Sardegna (-2,2%) dove si concentrano il 15,6% delle

presenze. Sintetizzando a Sassari-Olbia le presenze sono state

7milioni e 679mila, a Nuoro-Ogliastra 2milioni e 100mila, nel Sud

Sardegna 1milione e 776mila, a Cagliari 1milione e 363mila e Oristano

722mila.

Tra i primi comuni sardi per maggior numero di presenze turistiche nel

2022 – Arzachena (1milione e 157mila presenze), Alghero (1milione e

133), Orosei (807mila), Olbia (709mila), Villasimius (664mila), San

Teodoro (637mila), Muravera (620mila), Budoni, Tortolì, Cagliari,

Palau, Santa Teresa Gallura, Dorgali, Pula, Castiadas, Badesi,

Aglientu, Stintino, La Maddalena, Golfo Aranci, Valledoria, Bari

Sardo, Sassari, Domus de Maria, Oristano, Siniscola, Loiri Porto San,

Paolo, Quartu Sant’Elena, Cardedu e Cuglieri – il numero delle notti

trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi supera ampiamente i

livelli pre crisi a Valledoria (+79,6%), Badesi (+34,7%), Cuglieri

(+30,0%), La Maddalena (+21,2%), Siniscola (+15,8%), Sassari (+14,4%),

Castiadas (+13,6%) e Cardedu (+11,7%).

Al contrario il gap tra le presenze del 2019 e quelle del 2022 resta

ampio e negativo nei comuni di Quartu Sant’Elena (-36,0%), Pula

(-14,7%), Olbia (-14,3%), Golfo Aranci (-12,3%), Budoni (- 10,4%) e

Santa Teresa Gallura (-10,1%).

Tra questi 30 comuni dell’Isola per più alto numero di presenze

rileviamo tassi di turisticità, che misurano il livello di

‘affollamento’ turistico nel 2022, più elevati a: Aglientu, Castiadas,

Stintino, Villasimius, Badesi, San Teodoro, Palau, Budoni, Muravera,

Orosei E Domus de Maria.

Spesa turisti stranieri – Nell’ultimo anno è il turismo proveniente da

paesi esteri a trainare il recupero. La spesa di turisti stranieri in

Sardegna nel 2022 ammonta a 1,2 miliardi di euro, in crescita rispetto

all’anno precedente (+422 milioni di euro, pari al +51,9%) superando

anche l’ammontare di spesa registrato nel 2019 (+127 milioni di euro,

pari al +11,5%). È necessario comunque ricordare che parte di questo

aumento è correlato all’inflazione dei prezzi al consumo, pari al

+9,1% in Sardegna nel 2022.

“Possediamo un patrimonio inestimabile da offrire al turista mondiale,

ma senza la professionalità, l’intraprendenza, la voglia di investire

il coraggio di rischiare dei nostri imprenditori, questi risultati non

sarebbero arrivati – conclude la Presidente di Confartigianato – la

Sardegna è una squadra compatta anche su un terreno difficile come

l’incoming turistico, e quindi vince. L’impresa turistica sarda

gestisce un’offerta vastissima, che va dal mare alle zone interne,

dalle zone archeologiche ai piccoli paesi fino alle più varie offerte

culturali. Sembra facile vincere con tante frecce al proprio arco, ma

non lo è: serve spirito di squadra e grande capacità di valorizzare le

diversità territoriali. E sono convinto che sia possibile fare ancora

meglio in futuro”.

Per altre notizie clicca qui