I Militanti hanno srotolato due striscioni, uno in Italiano, l’altro in inglese, sempre con lo stesso testo, per fa capire anche ai turisti stranieri lo scopo della protesta, Gli addetti ai lavori hanno allertato le FdO, arrivati con alcuni Agenti Digos e altri in divisa. I Militanti sono stati tutti identificati.

advertisement

Il testo : “TRENTINO – UCCIDONO ORSI E LUPI – NO PASARAN” l’ultimo passaggio dello striscione è un chiaro invita della resistenza Animalista contro le scellerate proposte del presidente Fugatti che vorrebbe fare piazza pulita di Orsi e Lupi, Animali che hanno la sola colpa di abitare in Trentino.

Il nostri Militanti torneranno a “colpire” obiettivi Trentini anche nelle prossime settimane, a Trento, in provincia, ma anche fuori. La nostra determinazione contro la politica ammazza Animali continuerà senza soste.

Già che c’erano, i nostri Militanti hanno affisso uno striscione “riciclato” dalla manifestazione di Genova, sui cancelli della provincia….

Per altre notizie clicca qui