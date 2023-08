Trentino – Fugatti Ora Basta – Che L’ Operazione “Cruna Dell’ Ago” Abbia Inizio… 

Come avevamo previsto, ora vuole usare la ridicola storia dei due cacciatori (o bracconieri?) messi in fuga da un’Orsa per far uccidere l’Animale che ha solo allontanato una possibile minaccia dai propri figli, senza far male a nessuno. Ma qualsiasi pretesto è buono per confermare la sua politica di morte, e non ammettere il fallimento della sua gestione. Fugatti va fermato!

Lega e FdI (i due partiti che più odiano gli Animali e la Natura) hanno deciso di riproporlo come candidato alla presidenza della Provincia. E’ una decisione molto grave.

CENTOPERCENTOANIMALISTI continua la lotta contro la gestione Fugatti: a giorni inizierà l’operazione ” La cruna dell’ago” , tuttavia, a dirla tutta, l’iniziativa è già iniziata alcuni giornI fa con il blitz ironico https://www.centopercentoanimalisti.org/trento-militanti-entrano-nella-sede-della-provincia-per-consegnare-la-posta-a-fugatti/ dei nostri Militanti che sono entrati nel palazzo della provincia autonoma di Trento ed hanno consegnato una lettera…

CENTOPERCENTOANIMALISTI