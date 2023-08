Tre serate di musica in Casa Saddi a Pirri (CA) per la rassegna Sottosuoni: Alessandro “Asso” Stefana, Edda e Paolo Bonfanti tra i protagonisti

Dopo il debutto nello scorso fine settimana, prende quota da domani (giovedì 10 agosto) Sottosuoni, la rassegna ideata dalla cooperativa Vox Day per Cagliari dal Vivo, il vasto programma di attività culturali e di spettacolo promosso dal Comune del capoluogo sardo.

advertisement

Tre serate di musica in Casa Saddi a Pirri (CA) per la rassegna Sottosuoni: Alessandro “Asso” Stefana, Edda e Paolo Bonfanti tra i protagonisti

Rimandato a data da definirsi l’appuntamento al Castello di San Michele con Armonie Evolutive e Lord J & Sardus Pater, Sottosuoni pianta le tende per tre serata a Casa Saddi, nel centro storico di Pirri (ingresso da via Ettore Fieramosca, 17). La prima domani (giovedì 10 agosto) con l’apertura alle 19.30 affidata ai Musalibre, giovane quartetto emergente indie/pop, di base a Quartu Sant’Elena e composto da Alessio Picci e Francesco Sarritzu, alla chitarra e voce, Marco Bucca alla batteria e da Francesco Mattana al basso. La band isolana, che unisce le molteplici influenze dei singoli component – indie, cantautorato e rap – oltre ad aver suonato in alcuni eventi di rilievo nella scena locale (Radiolina Contest 2021, Poetto Fest 2022) ha all’attivo un EP e tre singoli, in attesa del prossimo album in uscita quest’anno.

A seguire, la serata propone due dei nomi più attesi della rassegna, entrambi votati alla chitarra e impegnati in esibizioni one-man band da sonorità e sfumature diverse. Il primo, Paolo Bonfanti, è un bluesman “nato per sbaglio sotto la Lanterna”, considerato fra i più grandi interpreti del genere in Italia. Attivo dal 1975, ex-frontman dei Big Fat Mama, nonché chitarrista dei Downtown, ha condiviso il palco e collaborato con alcuni dei nomi più importanti della scena blues internazionale, come le leggende del blues Dick Heckstall-Smith (Colosseum, John Mayall), Mickey Waller (Jeff Beck, Ron Wood, Rod Stewart) e Bob Brunning (Savoy Brown), Roy Rogers. La sua carriera solista, dal 1991 ad oggi, conta ben undici album, tra cui “Back Home Alive” (del 2015, prodotto da Steve Berlin) e “Pracina Stomp” (del 2019, prodotto da Larry Campbell, storico chitarrista di Bob Dylan). Intensissima anche la sua attività didattica, che annovera un metodo per chitarra scritto a quattro mani con Beppe Gambetta (Berben, 1993), e due DVD didattici dedicati rispettivamente alla chitarra acustica e alla chitarra elettrica, usciti entrambi per fingerpicking.net e distribuiti da Giunti.

A chiudere la serata, il chitarrista, polistrumentista, compositore e produttore Alessandro “Asso” Stefana: bresciano, classe 1981, è un musicista dalle mille sfumature, che, partendo dalla chitarra classica, ha espanso il suo universo sonoro spaziando da atmosfere oniriche a immaginari vagamente western, con riferimenti sia al blues rurale sia alla psichedelia. Un melting pot suggestivo, creato dall’insolito accostamento di molteplici strumenti, come steel e pedal steel guitar, kalimba, omnichord, loop di vinili, ukulele, balafon, chitarra elettrica, banjo. La sua originalità e il suo ecelttismo l’hanno portato a collaborare, dal vivo e in sala incisione, con alcuni dei più grandi musicisti e autori contemporanei, come PJ Harvey, Mike Patton, Marc Ribot, Joey Burns (Calexico), Alessandro Alessandroni, John Parish, Leo Abrahams, Marco Parente, Bobby Solo, Cabo San Roque, Vinicio Capossela. È del 2007 il suo album solista “Poste e Telegrafi”, mentre nel 2008 ha fondato i Guano Padano, insieme a Zeno de Rossi e Danilo Gallo.

I concerti di venerdì 11 agosto

Una nuova serata densa di musica attende il pubblico di Casa Saddi anche l’indomani, venerdì 11, sempre con inizio alle 19.30. A dare il via, tornano in prima linea i quartesi Musalibre; a seguire, le sonorità alternative-rock di Joshburger, al secolo Joshua Alessandro Terranova, talentuoso polistrumentista sardo-britannico, classe 2001, che unisce stoner, prog e sperimentalismi unici nel suo genere, tra chitarre distorte, musica elettronica, temi ricorrenti e ritmi imprevedibili. Nel 2021 pubblica il suo primo album “Mosaic”, e nel 2023 il concept album “Observer Paradox”, mentre è in lavorazione un nuovo album. Personaggio poliedrico, Joshburger porta il mondo del rock su un altro pianeta: le sue performance, la costruzione del suo mondo e la ricerca musicale lo contraddistinguono e lo rendono immediatamente riconoscibile.

Il terzo atto della serata vede in scena una delle voci più originali del rock alternativo italiano, Edda, al secolo Stefano Rampoldi, ex voce dei Ritmo Tribale; nel 2019, a due anni di distanza dal precedente “Graziosa utopia”, ha firmato “Fru Fru”, il suo quinto album da solista, pubblicato da Woodworm Label: un disco inconsueto, inaspettato e maturo, diverso dai precedenti, che devia dai territori del rock duro e puro per percorrere sonorità più leggere (“fru fru”, appunto), ma sempre con un’attitudine rock nei testi e nell’approccio al racconto del suo mondo personale. È del 2022 il suo sesto album prodotto da Gianni Maroccolo, “Illusion”.

Sabato 12 agosto

Sabato 12, terza serata in Casa Saddi, stavolta con ingresso gratuito. Apertura alle 19.30 con Bob Forte & Sky Dog (Giandomenico Fioretto), rispettivamente voce e chitarra il primo, armonica il secondo: un duo attivo dal 2010, con la partecipazione a diversi festival, e che affonda le sue radici nel blues, ma non senza includere anche elementi di funk e jazz. Un set, il loro, che si annuncia dalle atmosfere sia calde e confidenziali, sia energiche e coinvolgenti.

Protagonista del secondo set, Patrick & The Crazy Slivers è un power trio dalle sonorità miste tra roots e neo rockabilly che promette un live esplosivo e coinvolgente. A guidare questo nuovo progetto è Patrick Atzori, volto noto dell’ambiente Rock’n’Roll in Sardegna, affiancato da Gianluca Lo Piccolo al contrabbasso e da Carmine D’Alena, molisano d’origine e sardo d’adozione, alla batteria.

Rinviata invece a data da destinarsi, per un infortunio a uno dei componenti della band, la prevista esibizione di The Colvins.

Biglietti e informazioni

Il prezzo del biglietto per ciascuna delle serate del 10 e 11 agosto è di 10 euro al botteghino, mentre costa 8 euro + diritti se acquistato in prevendita su Vivaticket.com ricercando “Sottosuoni”: www.vivaticket.com/it/tour/sottosuoni-cagliari-dal-vivo-2023/3496. Ingresso gratuito per la serata del 12 agosto.

Per seguire gli eventi di Sottosuoni con ingresso gratuito ci si può prenotare su eventbrite.it al link https://www.eventbrite.it/cc/sottosuoni-cagliari-dal-vivo-2023-2434799 .

Per informazioni, la segreteria di Vox Day risponde al numero 070840345 e all’indirizzo mail info@voxday.com.