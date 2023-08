Torna l’Ephebia Festival – 8 e 9 settembre 2023 a Narni Scalo

Torna Ephebia Festival nei giorni 8 e 9 settembre 2023. Durante le serate del festival i volontari dell’Associazione Ephebia si impegnano a portare nella cornice del Parco Pubblico B. Donatelli (meglio conosciuto come parco dei Pini) a Narni Scalo, un’occasione di condivisione imperdibile.

Un evento inclusivo dedicato alla musica indipendente, un evento, come sempre, a ingresso interamente gratuito.

La prima serata del Festival, Ephebia Roots, è dedicata ad artisti locali: sul palco di Ephebia saliranno infatti Laika Flee!, Il Branco, Ok Bye e Uto, tutti gruppi che sono parte del panorama musicale umbro, alcuni dei quali presenteranno nuovi inediti e altri si esibiranno per delle attesissime reunion.

Durante la serata del 9 settembre, invece, si esibiranno: Sonoalaska (vincitrice di “Permette Signorina”, contest musicale di Lunatika Factory), You (vincitore di Ephebia Contest 2022-2023), Yosh Whale e Studio Murena. Al termine del live set sarà il turnodi Dj Blond, ormai nome affermato tra i dj de panorama nazionale.

Il programma di attività delle serate di Ephebia Festival comincia alle ore 18 con attività per bambini e non solo, con la presenza in loco delle associazioni che collaborano con Ephebia rendendola una realtà viva e dinamica sempre impegnata a creare momenti di condivisione per tutti. Essendo anche quest’anno presenti, oltre alle varie attività pre-concerto, le aree dedicate ad artigiani e associazioni e l’area food and beverage, le due giornate si presentano come un momento di incontri che possano coinvolgere al meglio tutto il territorio.

Ephebia è entusiasta e orgogliosa della possibilità di organizzare il festival al Parco dei Pini, il verde del Parco è, infatti, la cornice perfetta per lasciare che, anche quest’anno, germoglino i frutti del lavoro dei volontari dell’associazione.

Di fondamentale importanza rimane la rete delle associazioni che sostengono le nostre iniziative, Panpot/Associazione Attenti al Kane e Lunatika Factory in primis, linfa vitale della promozione culturale del nostro territorio.

“Ringraziamo il Comune di Narni per l’opportunità, il Sindaco, gli Assessori e tutti i dirigenti e gli impiegati del Comune di Narni che abbiamo incontrato sul nostro cammino”. – Lo Staff di Ephebia Festival e il Direttivo.

Programma

8 settembre

Dalle ore 18 apertura stand e inizio attività.

A seguire:

Lika Flee!

Il Branco

Ok Bye

Uto

9 settembre

Dalle ore 18 apertura stand e inizio attività.

A seguire:

Sonoalaska

You

Yosh Whale

Studio Murena

DJ set a cura di Blond