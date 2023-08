Torna a Cala Sapone il cartellone di FestArtes con Fanfara Station

Comune di Sant’Antioco // Associazione Enti Locali per lo Spettacolo FestArtes / Sulky Jazz & narrazioni. Ultimo appuntamento del mese di agosto Spiaggia Cala Sapone (h 21.30, 25 agosto), Sant’Antioco. Fanfara Station

Domani, 25 agosto si torna a Cala Sapone per l’ultima tappa agostana del festival inserita nello spazio Sulky Jazz del cartellone FestArtes 2023. Una tappa particolarmente interessante e attesa, perché porta a Sant’Antioco la Fanfara Station, un ensemble che è un vera viscerale densa e coinvolgente miscela d’arte e d’arti capace di fondere elettronica, suoni del nord Africa del Jazz “classico”.

Fanfara Station (Line Up: Marzouk Mejri voice, percussion, Tunisian winds, loops; Charles Ferris trumpet, trombone, loops; Ghiaccioli e Branzini: electronics and programming) è progetto in trio con looping dal vivo che fonde la forza di un’orchestra di fiati, l’elettronica, i ritmi e i canti del Maghreb. Ispirato dal ricordo della banda del padre di Marzouk, Fanfara Station celebra l’epopea dei popoli Migranti del Mediterraneo, delle culture musicali della diaspora africana e dei flussi che da sempre uniscono il medio oriente al Maghreb, all’Europa e alle Americhe.

Lo spettacolo

Un dance party creato dal vivo da soli tre musicisti e due loop station usate per sovraincidere le tracce e manipolare i suoni acustici ed elettronici. Gli strumenti sul palco sono tantissimi: dof, bendir, darbuka che si intrecciano con tromba, trombone, clarinetto, i tre fiati tunisini: nay, mizued e zocra e gli strumenti elettronici quali synth, daw e drum machine. Il “Jalla Jalla tour” nel 2023 porterà la musica di Fanfara Station in più di 15 paesi per un totale di oltre 50 concerti.

Ogni azione compiuta altro non è che la realizzazione di un chiaro intento, intento legato all’accoglienza, alla promozione e alla valorizzazione dell’esistente attraverso spettacoli straordinari in scenari unici e suggestivi, punti cardinali e riferimenti di una manifestazione organizzata dal Comune di Sant’Antioco con il supporto dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, con il patrocinio della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

Chiusura in bellezza con Ascanio Celestini, che l’8 settembre in piazza De Gasperi, porterà in scena “Radio Clandestina” a partire dal testo di Alessandro Portelli “L’Ordine è già stato eseguito“.