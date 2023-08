“Ti aiuto a fare impresa”: presentato il progetto alla Camera dei Deputati

‘Ti aiuto a fare impresa’, i giovani possono tornare a credere nel

futuro e ad avere fiducia in questa Nazione. Io faccio il mio dovere

civico etico e politico cercando di fare un contributo per il bene

collettivo.

In Campania si vive una situazione difficile sotto l’aspetto

della disoccupazione, soprattutto quella giovanile e femminile, della

dispersione scolastica, del caporalato. Non posso dunque che accogliere

con immenso favore un’iniziativa come questa”. Lo ha detto Marco

CERRETO, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Agricoltura a

Montecitorio, durante la conferenza stampa alla Camera di presentazione

del progetto ‘Ti aiuto a fare impresa, dalla scuola per la vita. Il

settore agroalimentare, alla riscoperta di una nuova opportunità’.

“Alla base di tutto, c’è la mancanza di personale, per un buon

inserimento bisogna puntare sull’educazione attraverso i tirocini,

l’inclusione sul luogo di lavoro ha un impatto positivo sulle imprese in

termini economici, secondo i miei studi bisogna creare una figura

professionale attiva nell’ambito delle risorse umane (Responsabile

dell’inclusione) questa figura professionale ridurrà il tempo di

inserimento dei dipendenti e migliorare i tempi persi della formazione.

Così Ferdinando Caputo, rappresentante di Interessi Camera Deputati e

Tutor Banca d’Italia,

“In un paese da sempre a vocazione agricola che

produce eccellenze, creando dipendenza e fame d’ Italia, riscoprire

nuove opportunità è l’evoluzione naturale. Ripartire dalle scuole

per ricostruire un’economia strutturata e sostenibile è esattamente da

dove vuole partire il progetto:

” ti aiuto a fare impresa dalla scuola

per la vita, il settore agroalimentare, alla riscoperta di nuove

opportunità ”

Così Rosa Praticò presidente della officina delle idee

responsabile delle donne che fanno impresa di Confesercenti Napoli

provincia Avellino e Benevento e vice presidente nazionale di

maipiuviolenzainfinita.

Un mio ringraziamento personale, va all’ amico

Rosario Lopa, Portavoce Consulta Nazionale per l’Agricoltura e

Turismo, grazie al quale è stata possibile questa iniziativa di

presentazione.

Il tema dell’orientamento dei giovani diplomati

“Ti aiuto a fare impresa” promosso dall’Officina delle

Idee di Rosa Praticò, presso la Camera dei Deputati alla presenza

dell’onorevole Marco Cerreto, ha costituito un momento di confronto

proficuo sui temi dell’orientamento dei giovani diplomati, dei ragazzi

in fase di formazione e per le aspirazioni ed ambizioni da supportare

per il loro futuro.

Contare su investimenti statali per incrementare le

imprese del settore agroalimentare, significa poter dare spazio a molte

professioni che ruotano attorno a tale segmento dell’imprenditoria

nazionale, che deve assolutamente avere un rilancio. Non solo quindi la

specifica crescita di competenze per l’indirizzo di agraria o di quello

della ristorazione con l’utilizzo del food e del wine nella dimensione

alberghiera di prodotti DOP e di filiere biologiche: un istituto tecnico

quale l’Archimede di Napoli, da me diretto, può formare i giovani

diplomati alla gestione dell’impresa attraverso l’indirizzo AFM/SIA

(amministrazione, finanza e marketing e sistemi informatici aziendali),

alla conoscenza della sicurezza alimentare e delle nuove forme di

coltura biologica, con l’indirizzo di Biotecnologia, all’approfondimento

del valore territoriale (estimo) e degli impianti aziendali mediante il

corso di studi del CAT (Costruzione ambiente e territorio) e

dell’aspetto comunicativo, informativo e pubblicitario mediante lo

studio della GRAFICA statica e dinamica, con applicazioni 3D e della

costruzione di packaging accattivanti e tecnicamente funzionali.

L’indirizzo del turismo

Infine, ma non da ultimo, l’indirizzo del TURISMO, così da poter coniugare le

conoscenze e le caratteristiche del nostro Paese ad alta vocazione

turistica, con la specificità dei prodotti regionali correlati alle

aziende agrituristiche ed ai borghi antichi con ricettività diffusa. Un

lavoro sinergico dunque tra le varie realtà formative nelle istituzioni

scolastiche di secondo grado ma soprattutto attività motivazionali ed

orientative attraverso gli “addetti ai lavori” che offrano ai ragazzi

una lettura consapevole delle occasioni lavorative e del “fare impresa”

anche attraverso il microcredito così come l’esperienza che il dott.

Ferdinando Caputo ha condotto con grande attenzione e pertinenza con gli

alunni del mio Istituto.”

Così Mariarosaria Stanziano, psicologa e

dirigente scolastica dell’Istituto Archimede di Ponticelli a Napoli. Ho

iniziato l’attività imprenditoriale partendo da zero, non avevo

nessuno in famiglia che facesse quest’attività, e da giovane quale

sono sentivo sempre la solita frase “per fare impresa in Italia, in

particolar modo al Sud, devi essere folle”, ad oggi che abbiamo creato

una realtà che si occupa di sostenibilità ed Efficientemente

energetico ed è partner di aziende di punta del paese, quello che posso

dire è che serve sicuramente un’inclinazione naturale per fare

impresa. Esiste la paura del rischio? Certo che esiste.

Esiste la paura di fallire? Tanta. Si può fare impresa anche se provi queste emozioni?

Si, assolutamente. Fare impresa significa imboccare una strada che non

sai dove ti porterà e quindi è chiaro che questa incertezza porta

anche emozioni scomode, per gestirle bisogna essere informati, bisogna

che momenti come questo si moltiplicano, bisogna conoscere gli strumenti

che ci sono per poter iniziare un’attività imprenditoriale e portarla

avanti migliorando ogni giorno di più.

Pertanto spero che momenti come

questo, seguiti da un’attività concreta di affiancamento in campo ai

giovani che oggi si interrogano su cosa fare in futuro, possano dare

consapevolezza per creare iniziative imprenditoriali di successo che

sono e saranno sempre il motore di questo Paese. Cosi Claudio Pelliccia,

ceo fluid energy ed esperto in sostenibilità e change management. La

conferenza stampa è stata moderata da Franco Buononato un uomo

talentuoso e di grande esperienza il giornalista Franco Buononato.

