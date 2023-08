Teatro del Segno, Palcoscenici d’Estate 2023

Teatro del Segno, Palcoscenici d’Estate 2023, V edizione

ALLAI – centro storico – 13 luglio > 19 agosto venerdì 4 agosto – ore 22 – piazza Santo Isidoro – TEATRO

Why Clitemnestra Why?

da “Fuochi” di Marguerite Yourcenar con Miana Merisi | regia Maria Assunta Calvisi

sabato 5 agosto – ore 22 – piazza dei Balli – TEATRO RAGAZZI

Cappuzzetto Rozzo con Rosalba Piras, Tiziano Polese e Antonio Luciano testo e regia Rosalba Piras

CAMBIO DI PROGRAMMA: slitta a data da definire l’appuntamento con Peppe Barra e “Lengua Serpentina” (già annunciato per lunedì 7 agosto ad Allai)

Una fiaba ecologica per il V Festival Palcoscenici d’Estate organizzato dal Teatro del Segno ad Allai: DOMANI (sabato 5 agosto) alle 22 in piazza dei Balli nell’incantevole paese del Barigadu va in scena la storia di “Cappuzzetto Rozzo” firmata Abaco Teatro, liberamente ispirata alla classica novella di Charles Perrault. Sotto i riflettori Rosalba Piras (che ha curato testo e regia) con Tiziano Polese e Antonio Luciano per una inedita versione delle avventure della bambina con la sua adorata mantellina rossa che, incaricata dalla madre di portare un cesto di leccornie alla nonna ammalata, si addentra nel bosco dove incontrerà l’immancabile lupo.

Capricciosa e un po’ sventata, con quel suo strano difetto di pronuncia che le impedisce di dire bene il suo stesso soprannome, la ragazzina si muove incurante tra alberi e animali, calpestando i fiori, lanciando sassi e lasciando dietro di sé una scia di cartacce… finché grazie ai suoi nuovi amici scoprirà l’importanza del rispetto per la natura. Uno spettacolo divertente e originale con il fantasioso e colorato impianto scenico di Marco Nateri, tra dialoghi e canzoni, per «stimolare nei bambini la capacità di forgiare il proprio sguardo sul mondo e su di sé».

Una moderna rilettura del mito per il V Festival Palcoscenici d’Estate : STASERA ( venerdì 4 agosto ) alle 22 in piazza Santo Isidoro ad Allai appuntamento con “Why Clitemnestra Why?” de L’Effimero Meraviglioso, uno spettacolo di teatro e videomapping interpretato da Miana Merisi con la regia di Maria Assunta Calvisi e incentrato sulla storia di una donna che uccide il marito “per amore”, da “Clitemnestra o del crimine”, uno dei racconti più suggestivi di “Fuochi” di Marguerite Yourcenar.

CAMBIO DI PROGRAMMA per il V Festival Palcoscenici d’Estate organizzato dal Teatro del Segno: rimandato a nuova data (ancora da definire) l’atteso appuntamento con Peppe Barra per la presentazione del libro “Lengua serpentina e altri racconti” da “Lo Cunto de li Cunti” di Giambattista Basile (Giuseppe Barile Editore), già annunciato per lunedì 7 agosto ad Allai.

Un’inedita versione della celebre fiaba di Charles Perrault, con “Cappuzzetto Rozzo” di Abaco Teatro in cartellone DOMANI ( sabato 5 agosto ) alle 22 in piazza dei Balli ad Allai (OR) per un nuovo appuntamento con la V edizione del Festival Palcoscenici d’Estate organizzato dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda, con il patrocinio e il sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Allai (evento realizzato in collaborazione con Intersezioni / rete di festival senza rete).

La pièce scritta, diretta e interpretata da Rosalba Piras, anche protagonista con Tiziano Polese e Antonio Luciano nel fantastico “paesaggio” disegnato dallo scenografo Marco Nateri, si ispira alle avventure della fanciulla dolce e gentile, un po’ sognatrice che, inviata dalla madre presso la nonna ammalata con un cestino pieno di leccornie, si imbatte in un lupo affamato ma ignara del pericolo conversa amabilmente con quel misterioso signore, il quale in cuor suo non vede l’ora di mangiarsela insieme alla cara vecchina. Una storia esemplare per mettere in guardia le giovani donne (e non solo) sulle insidie nascoste nel bosco e sui rischi insiti nel dare troppa confidenza agli sconosciuti, che qui assume una nuova connotazione “ambientalista”.

L’attrice e regista Rosalba Piras reinventa trama e personaggi, così la giovanissima eroina appare come una ragazzina capricciosa e un po’ maleducata, trascurata da una madre troppo insensibile e vanitosa per assolvere adeguatamente al suo compito o rappresentare un luminoso esempio: “Cappuzzetto Rozzo” con quel buffo soprannome legato alla sua amatissima mantellina rossa ma travisato per un suo difetto di pronuncia si addentra tra gli alberi senza curarsi di turbare l’armonia della natura. Quel regno affascinante popolato di insetti e animali, oltre alle numerose varietà di piante, sembra non interessarle e infatti calpesta allegramente i fiori, si diverte a lanciare dei sassi e lascia dietro di sé la traccia visibile del suo passaggio sul sentiero cosparso di involucri di merendine: una selvaggia in fondo, perché nessuno le ha insegnato l’amore e il rispetto per la Terra.

Tuttavia quella strana avventura e in particolare l’incontro con un Lupo sorprendentemente simpatico e con il suo amico Pino le permetterà di guardarsi intorno e scoprire il meraviglioso mondo che la circonda: tra equivoci e travestimenti, grazie alla «magia di un sogno rivelatore» la bambina prende coscienza dei suoi errori e della sua superficialità, si trasforma da viaggiatrice indifferente in attenta custode e paladina della natura con i suoi segreti e i suoi tesori. “Cappuzzetto Rozzo” di Abaco Teatro nasce con l’intento di «stimolare nei bambini e nelle bambine la capacità di forgiare il proprio sguardo sul mondo e su di sé, e di sentire ciò che le fiabe hanno ancora da dire su temi che ci riguardano»: la pièce si sofferma sull’importanza della tutela e del rispetto della natura, ma offre spunti di riflessione – per grandi e piccini – su «come si diventa indipendenti, che cosa significa essere liberi e fino a che punto, come ci si difende dalle forze oscure che abitano dentro e intorno a noi, come essere protagonisti di una storia di crescita e conoscenza del pianeta».

Una moderna fiaba ecologica impreziosita da canzoni riscritte e riarrangiate appositamente, una colonna sonora che a tratti si tinge di rap per una mise en scène colorata e avvincente: “Cappuzzetto Rozzo” pur con tutti i suoi difetti e le sue mancanze, a cominciare dalla scarsa passione per la pulizia e l’igiene personale, è una bambina normalissima o quasi, che condivide desideri e aspirazioni dei suoi coetanei, con in più il dono dell’immaginazione. Non è difficile immedesimarsi con la sua singolare esperienza di ragazzina pigra e un po’ viziata, lontana per una volta dallo sguardo degli adulti e quindi libera di comportarsi come più le aggrada, a rischio di infrangere le regole del buon senso e addentrarsi temerariamente nello spazio ignoto della foresta.

Fortunatamente i tempi sono un po’ cambiati, tra gli alberi non si aggirano (solo) predatori in cerca di vittime e perfino un Lupo se conosciuto da vicino può rivelarsi un fantastico compagno di giochi, disposto a fare da guida alla bambina di città che così sfrontatamente ha invaso il suo territorio per farle scoprire e amare quei luoghi: insieme con la protagonista, gli spettatori apprenderanno quanto possa essere entusiasmante confrontarsi con la flora e la fauna e riuscire a riconoscere le diverse specie vegetali e animali, ritrovando idealmente il contatto con gli spazi verdi, sempre più rari ma ancora presenti nei paesi e nelle città dell’Isola.

IN SCENA OGGI – Venerdì 4 agosto – Ad ALLAI

Viaggio tra mito e contemporaneità con “Why Clitemnestra Why?” de L’Effimero Meraviglioso, originale spettacolo di teatro e videomapping ispirato a “Clitemnestra o del crimine”, da “Fuochi” di Marguerite Yourcenar in cartellone STASERA ( venerdì 4 agosto ) alle 22 in piazza Santo Isidoro ad Allai (OR) per un nuovo appuntamento con la V edizione del Festival Palcoscenici d’Estate organizzato dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda, con il patrocinio e il sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Allai (evento realizzato in collaborazione con Intersezioni / rete di festival senza rete). Sotto i riflettori un’intensa Miana Merisi nel ruolo dell’eroina del mito, sposa (e assassina) del re Agamennone, nell’intrigante rilettura della scrittrice e poetessa francese, che affida a una sorta di confessione davanti a un’ipotetica corte la ricostruzione di un delitto efferato: la pièce multimediale con drammaturgia e regia di Maria Assunta Calvisi è impreziosita dalle performances (in video) di Alessandra Coronae Guido Tuveri e dalla voce fuori campo di Luigi Tontoranelli che interpreta frammenti da “Agamennone”, di Ghiannis Ritsos, con musiche originali di Thomas Lentakis, costumi di Marco Nateri, video di Ennio Madau e disegno luci di Stefano De Litala, per una mise en scène evocativa e immaginifica, che segue il filo dei ricordi della protagonista, con tutta l’amarezza del rimpianto ma anche le antiche gioie degli inizi della sua lunga storia d’amore.

Cambio di programma

rimandato a nuova data (ancora da definire), a causa di un problema inerente alla casa editrice, l’atteso appuntamento con Peppe Barra per la presentazione in forma di recital del suo libro “Lengua serpentina e altri racconti” da “Lo Cunto de li Cunti” di Giambattista Basile (Giuseppe Barile Editore), già in programma lunedì 7 agosto ad Allai per il V Festival Palcoscenici d’Estate organizzato dal Teatro del Segno.

Il V Festival Palcoscenici d’Estate ad Allai proseguirà fino a sabato 19 agosto con un ricco carnet di eventi fra spettacoli, recitals e concerti, con alcuni dei protagonisti della scena isolana e nazionale, ma c’è spazio anche per gustosi “Spaghetti Musicali”: un’occasione per visitare il paese del Barigadu e riscoprire, insieme al fascino delle statue menhir, anche la magia di un cielo stellato…

Il V Festival Palcoscenici d’Estate ad Allai è organizzato dal Teatro del Segno con ideazione e direzione artistica di Stefano Ledda, e realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Allai, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e inserito nel progetto Intersezioni / rete di festival senza rete promosso da Fed.It.Art Sardegna, e si avvale delle preziose collaborazioni con la Fondazione Sardegna Film Commission, il CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna e Guilcer Spettacoli. Il Teatro del Segno aderisce al CUSS / Coordinamento Unitario dello Spettacolo dal vivo della Sardegna.

INGRESSO GRATUITO per tutti gli eventi del Festival