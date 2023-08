Sul palco di “Musica & Natura” la band sarda BlackBoard

Prosegue il XVIII festival “Musica & Natura” con un fine settimana dedicato alla musica classica e alla musica rock, due generi diversi per i quattro concerti organizzati a Porto Torres dall’associazione Musicando Insieme, a cura del direttore artistico Donatella Parodi. Il primo appuntamento nella Basilica di San Gavino in programma domani, venerdì 4 agosto alle 21.30, con il “The Rite Duo” composto dai musicisti Marco Rinaudo e Stefano Visintainer per un concerto al pianoforte a quattro mani e musiche dei grandi compositori Stravinsky e Satie. Entrambi diplomati con il massimo dei voti al Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento, svolgono un’intensa attività come pianisti a livello nazionale e internazionale.

Il progetto musicale dal titolo “La musica dello scandalo” propone oltre al balletto Parade di Satie anche l’opera la Sagra della Primavera di Stravinsky, con una visione violenta di un rito sacro pagano in cui i vecchi saggi, seduti in cerchio, osservano la danza di morte di una vergine che essi stanno sacrificando per propiziarsi il Dio della primavera.

BlackBoard

Sabato 5 agosto a partire dalle 22,00, sullo sfondo dell’elegante giardino Le Tenute Li Lioni, andranno di scena i BlackBoard la band turritana che propone un mix tra post-punk americano anni Novanta, alternative rock e il cantautorato italiano. Il gruppo a quattro, salito alla ribalta con il primo album “Braille”, è formato da Stefano J.Bazzoni alle chitarre e voce, Federico Polo alla chitarra solista, Mario dionisi al basso e Raffaele Chighini alla batteria. Nata nel 2016, la band ha partecipato con il singolo “Atlantico” alle finali nazionali di Sanremo Rock. La rassegna musicale continua con un ricco calendario fino al 18 agosto, attraverso suggestive location, palcoscenici variegati che offrono concerti di musica classica, jazz e moderna, con artisti di fama nazionale e internazionale e uno spazio dedicato ai giovani professionisti locali, autori di composizioni originali ricche di cantabilità e aperte all’improvvisazione con melodie provenienti dalla proprie radici.

advertisement

Per altre notizie clicca qui