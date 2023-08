Smantellata una bisca clandestina a Milano, 11 indagati e un arresto

MILANO (ITALPRESS) – Una vera e propria bisca clandestina, allestita nei locali di un’associazione nella zona Niguarda, periferia nord di Milano, è stata scoperta dagli agenti della Polizia di Stato. Indagati in stato di libertà 11 cittadini cinesi. Uno di loro è stato anche arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Nel locale c’erano diversi tavoli super tecnologi da gioco, un mazzo di carte, tappeti da poker e diverse banconote. All’arrivo degli agenti, i giocatori hanno cercato di scappare attraverso una via di fuga che portava alle cantine, ma sono stati bloccati. vbo