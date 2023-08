Silvia Corda con i suoi “Portraits and Landscapes” e Chopin in chiave jazz con il quartetto di Kurt Rosenwinkel e Jean-Paul Brodbeck domani a Nuoro Jazz

Due concerti in agenda domani (martedì 29) per il trentacinquesimo festival Nuoro Jazz , in pieno svolgimento, insieme ai seminari, da mercoledì scorso fino a questo venerdì.

Il primo è alle 18.30 allo Spazio Ilisso , protagonista Silvia Corda con i suoi “Portraits and Landscapes”, un progetto musicale “intorno” al pianoforte, con cui la pianista e compositrice sarda esplora le varie possibilità sonore ed espressive dello strumento attraverso linguaggi diversi:

l’improvvisazione, il jazz e la musica scritta di area “colta”. Una parte del progetto è incentrata su musica ideata e/o adattata per piccoli strumenti a tastiera e a piastre, come il toy piano e vari altri strumenti e oggetti.

L’idea di base è creare musica, esplorare territori diversi e proporre autori che non hanno riserve a cimentarsi con le limitate possibilità di questi strumenti, facendone anzi l’elemento distintivo.

Tra jazz e musica classica l’appuntamento della serata, trasferito per il maltempo dal Giardino della Biblioteca Satta (dove era previsto) all’Auditorium del Museo Etnografico Sardo (in via Antonio Mereu):

“The Chopin Project“ è il titolo del concerto – e del disco pubblicato l’anno scorso – che alle 21 vedrà il quartetto intestato al chitarrista americano Kurt Rosenwinkel e al pianista svizzero Jean-Paul Brodbeck reinterpretare in chiave jazz la musica del grande musicista polacco, affiancati da Lukas Traxel al contrabbasso e da Jorge Rossy alla batteria.

La band

La band si è incontrata per la registrazione a Zurigo nell’agosto del 2021 e ha scoperto una chimica e una sintonia immediate. Il pianoforte di Brodbeck delinea la bellezza delle strutture compositive di Chopin, mentre Rossy e Traxel forniscono un energico groove su cui si libra la chitarra di Rosenwinkel, trasformando le familiari melodie chopiniane in qualcosa di profondamente nuovo.

Dice l’autore degli arrangiamenti Jean-Paul Brodbeck:

«Nel corso degli anni sono stato spinto dal mondo di Chopin, prima di tutto per crescere come pianista, poi, con questo background, ho iniziato ad assorbire la sua estetica e il suo approccio al fraseggio e alle melodie. Ho lasciato che parlasse naturalmente con il mio linguaggio jazz, e poi ho iniziato a sentire il suono della chitarra di Kurt in questa musica che ha portato a questi arrangiamenti».

Info

I biglietti per i concerti del festival Nuoro Jazz si possono acquistare online su Ciaotickets e a Nuoro al CTS – Centro Turistico Sardo in piazza Mameli, 1 (tel. 078432490). Per informazioni la segreteria dell’Ente Musicale di Nuoro risponde al numero 078436156 e agli indirizzi di posta elettronica info@entemusicalenuoro.it e entemusicalenuoro@gmail.com ; per altre notizie e aggiornamenti: www.entemusicalenuoro.it/home e www.facebook.com/nuorojazz2014 .

La trentacinquesima edizione dei Seminari e del festival Nuoro Jazz è organizzata dall’ Ente Musicale di Nuoro con il contributo del MiC • Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo) e della Fondazione di Sardegna, con il supporto del Comune di Nuoro, della Biblioteca Sebastiano Satta, del Museo Archeologico Nazionale di Nuoro, del Museo MAN, dello Spazio Ilisso, della Sardinia Ferries, della Concessionaria F.lli Sanna e del CTS – Centro Turistico Sardo di Nuoro.

