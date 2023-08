Si alza il sipario sulla settima edizione dei Tramonti di Porto Flavia. Il 6 agosto in arrivo il Duo Palomares-Piastra

Si alza il sipario sulla settima edizione della rassegna musicale “I tramonti di Porto Flavia”, anteprima estiva del Festival Internazionale di Musica da Camera (in programma ad autunno ad Iglesias).

La manifestazione, –

advertisement

organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore, –

avrà luogo nello spazio antistante l’ingresso dell’ex Area mineraria di Masua, dove i presenti potranno godere non solo della musica più raffinata, ma anche di un’incantevole ambientazione che si affaccia sul panorama costiero del Sulcis-Iglesiente, davanti al maestoso Pan di Zucchero, lo scoglio più alto del Mediterraneo.

Si alza il sipario sulla settima edizione dei Tramonti di Porto Flavia. Il 6 agosto in arrivo il Duo Palomares-Piastra

Il 6 agosto arriva il Duo Palomares-Piastra, formato dal violinista di fama internazionale Joaquin Palomares e Claudio Piastra virtuoso della chitarra, che proporranno a partire dalle 20.30 il concerto “Noches Latinas”. Il violino “può cantare nelle pieghe dell’anima”, mentre la chitarra intesse trame ritmiche.

Sarà un viaggio a metà strada fra la musica classica e quella popolare. La Spagna e il Sud America saranno protagoniste per un connubio con molti punti in comune: musica per ballare, per sognare, ritmi travolgenti e melodie suggestive.

Informazioni

Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione sul sito www.associazioneantonstadler.it

Il costo del biglietto per singolo evento è di 15 euro, tariffa ridotta a 5 euro, per i bambini sotto i 12 anni. È possibile effettuare anche l’abbonamento ai tre eventi in programma, al costo di 40 euro.

In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno presso il Teatro Electra di Iglesias.

Visite guidate

Prima di ogni concerto, sarà possibile partecipare alla visita guidata del sito minerario di Porto Flavia. Per info, costi e prenotazioni: 0781-274507.

Servizio navetta

Si ricorda che per tutti i concerti è a disposizione un servizio navetta da Iglesias a Porto Flavia al costo di 5 euro a persona (partenza ore 19 dal Cuore Immacolato, presso Giardini pubblici). Per info e prenotazioni: infoantonstadler@gmail.com

I Tramonti di Porto Flavia è realizzato con il contributo di: Regione Sardegna- Assessorato della Pubblica istruzione, Comune di Iglesias, Fondazione di Sardegna, e grazie alla collaborazione di Iglesias Servizi, Iglesias Turismo, Consorzio turistico per l’Iglesiente e Cantine Aru.