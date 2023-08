Schlein “Rivedo Meloni solo se ha delle proposte serie”

ROMA (ITALPRESS) – “Per ora nessuno ci ha invitato. Ma stanno solo prendendo tempo, perchè non hanno nè risposte alla nostra proposta di legge, nè proposte loro da avanzare. Il Cnel è un’istituzione prestigiosa, ma non può essere la Terza Camera nè un governo ombra. Noi saremo sempre disponibili al confronto nel merito, ma non arretriamo di un centimetro sui pilastri della nostra proposta”. Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein in una intervista a “La Repubblica” dopo che il Presidente del Consiglio nell’incontro con le opposizioni di venerdì a Palazzo Chigi sul salario minimo ha affidato la pratica al Cnel di Brunetta. Quindi riferisce che non tratterà su “Due capisaldi. Il primo: rafforzare i contratti collettivi, facendo valere per tutti i lavoratori e le lavoratrici di un settore la retribuzione del contratto firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Così spazziamo via i contratti pirata. Accanto a questo c’è la necessità di fissare una soglia legale, 9 euro l’ora, sotto la quale nemmeno la contrattazione collettiva può scendere. L’ho detto anche ieri: non è che il salario minimo significa 9 euro per tutti. Chi oggi prende 5 euro l’ora, non potrà prenderne meno di 9. Chi oggi ne prende 14 continuerà a prenderne 14 e li prenderanno tutti i lavoratori di quel settore anche se non coperti dal contratto più rappresentativo. Il governo torni nelle Camere, dove hanno sospeso la discussione per due mesi”.

Sul vertice di venerdì, poi, aggiunge: “Io apprezzo sempre il confronto nel merito. E l’altro ieri lo è stato. Certo, il confronto avremmo potuto farlo anche prima, perchè in Commissione abbiamo discusso per quattro mesi”. Alla domanda se tornerebbe a Palazzo Chigi se ci fosse un altro confronto dopo i 60 giorni indicati da Meloni, risponde: “Dipende se ci sono delle novità. Ieri non ce ne sono state. Intanto noi partiamo con una raccolta firme, anche nelle feste dell’Unità. E come opposizione stiamo preparando un sito per firmare pure online”.

