Scena Natura 2023: a Fienile Fluò in scena “A.L.D.E. – Non ho mai voluto essere qui”

Venerdì 11 agosto, all’interno del festival Scena Natura 2023, in programma a Fienile Fluò di Bologna (ore 22.00; Via di Paderno, 9 – ingresso € 10,00, ridotto € 8,00), andrà in scena “A.L.D.E. – Non ho mai voluto essere qui” di Giovanni Onorato, con G. Onorato e Lorenzo Minozzi.

“A.L.D.E. – Non ho mai voluto essere qui” è una performance di musica e parole. Uno spettacolo teatrale in cui un attore e un musicista dialogano.

Il linguaggio oscilla fra il teatro di narrazione e la performance; la slam poetry diviene strumento narrativo funzionale al racconto e la recitazione ritmica delle poesie in rima le rende simili a canzoni.

Giovanni Onorato

Classe 1995, Giovanni Onorato ha costruito il suo percorso artistico intorno a una scrittura scenica e drammaturgica capace di coniugare poesia e ironia, facendo propri i linguaggi performativi incontrati durante la sua formazione.

Conosce Lorenzo Minozzi presso la Facoltà di Filosofia di Roma: Giovanni cercava qualcuno per musicare le proprie poesie e Lorenzo era appena tornato da Los Angeles, che aveva dovuto abbandonare a causa del Covid.

Selezionato da Biennale College 2022 A.L.D.E è la storia di un personaggio forse fittizio o forse no

«Arduino Luca Degli Esposti era un nostro amico. Diciamo “era” perché una serie di circostanze hanno fatto sì che oggi non sia qui con noi. Di Arduino non è rimasto molto, si è lanciato contro un treno in corsa tra le fermate di Fidene e Montelibretti, sulla linea del treno regionale che porta a Fara Sabina, nel Lazio.

Di Arduino sono rimaste forse le cose a cui teneva di più: i suoi quaderni. Arduino non faceva che dire di essere un poeta. “La vita non è quella che si vive, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla”» racconta Onorato.

A cura dell’associazione culturale Crexida/Anima Fluò, Scena Natura 2023 si svolge in un luogo incantato che si affaccia sugli spettacolari calanchi dei colli bolognesi. Un posto immerso nella vegetazione dove la creatività può esprimersi liberamente e dare vita a nuovi modi di comunicare e sperimentare.

Teatro, danza, musica, proiezioni cinematografiche, dj set e eventi immersivi in natura

Linguaggi diversi si mescolano armoniosamente in questo festival originale e fluido nel narrarsi, favorendo la creazione e la proposta di progetti artistici che si misurano con tematiche attuali e linguaggi contemporanei e si relazionano con l’ambiente utilizzandolo come fonte di ispirazione e scenografia naturale.

È proprio l’ambiente il tema attorno al quale si costruiscono gli appuntamenti di spettacolo in programma ed è l’ambiente che scrive le linee guida di tutti i progetti culturali di Scena Natura e Fienile Fluò.

Informazioni

Scena Natura 2023 gode del supporto di Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Per tutte le info sui biglietti degli spettacoli consultare il sito www.crexida.it o www.fienilefluo.it oppure contattare telefonicamente il numero: 051.589484