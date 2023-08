Sassari, arrestato attivista affiliato al PKK/KCK

Lo scorso 1 Agosto la Polizia di Stato, ed in particolare il personale della D.I.G.O.S. della Questura di Sassari, in stretto raccordo con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno, ha tratto in arresto un cittadino tedesco di origine turca, destinatario di mandato d’arresto provvisorio ai fini estradizionali emesso dalle autorità turche.

Lo stesso è accusato di partecipazione ad associazione terroristica, con pena massima di 15 anni di reclusione.

In particolare, viene contestato di essersi unito nel 2005 all’organizzazione terroristica armata PKK/KCK.

Dalla serata del precedente 31 luglio, l’uomo alloggiava presso una struttura ricettiva della provincia dove era giunto, proveniente dalla Germania, per trascorrere un periodo di vacanza.

Qui, grazie al flusso informativo garantito, anche, dalla Direzione Centrale per la Polizia Criminale, è stato rintracciato dagli operatori della D.I.G.O.S. che, accertata compiutamente la sua identità, lo hanno tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, associato alla locale Casa Circondariale “G. Bacchiddu” di Bancali, a disposizione della Corte di Appello di Cagliari- Sezione Distaccata di Sassari.

