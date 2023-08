San Teodoro, il 5 e 6 agosto torna il festival gratuito e itinerante “Vivinfitness”

Ritorna a San Teodoro l’appuntamento con il fitness gratuito e itinerante. Sabato 5 e domenica 6 agosto la squadra di “Vivinfitness” riporterà tra i parchi, la spiaggia e le vie del paese la colorata carovana di trainer e sportivi che si cimenteranno in ben 20 diverse discipline.

Due giorni di prove gratuite con istruttori certificati, da vivere all’aperto e in compagnia.

Il format è ormai rodato: dopo il primo festival a luglio 2022, infatti, il team Vivinfitness ha dato vita ad una mini edizione primaverile; adesso si prepara per un nuovo weekend all’insegna del divertimento e di uno stile di vita sano.

Un’esperienza a 360°, completamente gratuita ed aperta a tutti, che prevede per la giornata di sabato le discipline a terra: quelle più soft la mattina e quelle adrenaliniche al pomeriggio.

La domenica si cambia: la mattina a La Cinta sarà la volta degli sport acquatici e la sera invece il gran finale con lo Street Workout:

un percorso di due ore, dal parco di via Trentino al parco Citai, in cui i partecipanti indosseranno le cuffie wireless in dotazione per seguire le istruzioni dei trainer e tanta musica.

Tra le novità di questa edizione ci sarà il tiro con l’arco ed anche il minibasket, da giocare nel campo gonfiabile messo a disposizione da Decathlon, partner tecnico della manifestazione.

L’evento

L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di San Teodoro, che fin dall’inizio ne ha intuito le potenzialità di crescita, ed è organizzato dalla crew di esperti del mondo del fitness, della comunicazione e della promozione territoriale nata in seguito al festival della scorsa estate.

“Anche in questa edizione è stato fondamentale il sostegno del territorio e degli operatori economici che hanno rinnovato la fiducia nel nostro progetto – dicono gli organizzatori Manuela Ferro e Daniele Perra – in particolare Immobiliare San Teodoro 360 e AC Gallura Amministrazioni Condominiali.”

Tra i media partner di quest’anno anche Teleregione Live e, altra grande novità, lo speaker Tommy Rossi che darà il ritmo alla giornata di sabato. Come sempre le iscrizioni saranno gratuite e accessibili attraverso il sito www.vivinfitness.it

Il programma completo

Sabato 5, Parco via Trentino, dalle 8.00 alle 10.30: Pilates, Qi Gong, Difesa personale, Yoga, Funzionale, Ginnastica posturale/dolce, Karate. Parco via Li Menduli, dalle 17.30 alle 20:45: Mini basket, Capoeira, Pole Dance, Trampolino, Plank Challenge.

Domenica 6, La Cinta – La Fontanella, dalle ore 8.00 alle ore 11.30: Aquagym, Aquadance / Fit dance water, Sup, Kayak, Tiro con l’arco. Partenza da Parco Via Trentino, ore 17.30: Street Workout.