Salvini visita canile “Importante aprire le porte ai cuccioli”

ROMA (ITALPRESS) – “Visto che ci sono dei criminali che abbandonano è importante che ci siano tante case che aprono le porte a cuccioli straordinari come questi. Chi abbandona ‘mazzate’ e con il nuovo codice della strada anche il ritiro della patente. Però quando vedi occhi come questi non puoi rimanere indifferente”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video postato su Facebook sulla sua visita a un canile di Roma.

